Los ingleses siguen maravillados con lo sucedido durante el partido entre México e Inglaterra, sobre todo por el ambiente que mostraron los mexicanos. Pero si hay alguien que se robó el corazón de los aficionados ingleses fue Javier Aguirre, esto por el momento en el que “insultó” al jugador Anthony Gordon, al decirle “F*ck you” en pleno partido. El comentario del Vasco desató risas e incluso provocó que los ingleses nombraran el suceso como “el mejor momento del Mundial”.

Javier Aguirre volvió a robarse los reflectores durante el Mundial 2026 después de protagonizar un divertido momento con el futbolista Anthony Gordon, una escena que los aficionados británicos calificaron como “inolvidable". El comentario del estratega mexicano provocó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios ingleses destacaron su espontaneidad, sentido del humor y carisma.

¿Qué le dijo Javier Aguirre a Anthony Gordon?

Todo ocurrió durante el partido México vs Inglaterra el pasado domingo 5 de julio. En un momento captado por las cámaras, Javier Aguirre lanzó un comentario en tono de broma dirigido a Anthony Gordon, en el que le dice “Gordon, f*ck you”, para inmediatamente después reírse junto con el futbolista. El video no tardó en viralizarse en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de aficionados celebraron la personalidad del técnico mexicano y la forma tan tranquila en la que Gordon tomó el comentario.

Lejos de cualquier polémica, los aficionados ingleses destacaron que el mexicano protagonizó uno de los momentos más divertidos del Mundial, llenando las redes sociales de comentarios positivos. Entre las reacciones se leyeron frases como: "El mejor momento del Mundial", “El mejor partido del Mundial”, “El Vasco da vibras de tío y hace bromas de papá”, “México te amamos”, “El Vasco es un tipo cool”, “Los mexicanos siempre están de buen humor”, “México es pura diversión”, “Este partido tuvo todo lo que un mundial debe tener, este partido fue la final del mundial, tuvo aura de final y una amistad increíble” y “México e Inglaterra siempre serán los mejores amigos”.

Muchos usuarios señalaron que el entrenador mexicano demostró una vez más su cercanía con los jugadores y su capacidad para generar momentos memorables. La escena también fue retomada por medios deportivos internacionales, que destacaron el buen ambiente vivido durante el partido.

¿Qué dijo Anthony Gordon del insulto de Javier Aguirre?

Anthony Gordon no se tomó el "insulto" de Javier Aguirre como una ofensa, sino como un cumplido y una broma divertida. Durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que Inglaterra venció 3-2 a México, el entonces director técnico del Tri le gritó un inesperado "F*ck you!" (j*dete) desde la banda, seguido de una carcajada.

"Con todo el calor y la tensión del partido, fue un momento divertido. Justo acababa de superar al lateral por la banda, así es como lo interpreté yo", dijo al Daily Mail.

Gordon contó que Javier Aguirre mantuvo comunicación con él y con Jude Bellingham durante distintos momentos del partido. "Era un tipo gracioso. Estuvo hablándonos a mí y a Jude (Bellingham) durante todo el partido. ¡Me gustó!”, concluyó.

¿Quién es Anthony Gordon?

Anthony Gordon es un futbolista inglés que juega como extremo y forma parte de la Selección de Inglaterra. Gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva, se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del futbol inglés y una pieza habitual en las convocatorias nacionales.