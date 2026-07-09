La posibilidad de ver un nuevo México vs Inglaterra en Wembley comienza a tomar fuerza. Luego de que el periodista Henry Winter pidiera en X a la Asociación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas en inglés) organizar un amistoso tras el partido entre ambas selecciones en el Mundial 2026, la revancha para el Tri podría estar más cerca.

Y es que un nuevo reporte del Daily Mail señala que la FA "está analizando activamente si sería factible recibir a los coanfitriones del torneo en Londres en algún momento". Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Por qué Inglaterra quiere recibir a México en Wembley?

Tras el partido entre México e Inglaterra del pasado 5 de julio, en el que el Tri cayó 2-3, aficionados de los Tres Leones compartieron en redes sociales la grata experiencia que vivieron con la afición mexicana, destacando su amabilidad y el ambiente que se vivió en el Estadio Ciudad de México.

El usuario @crimp_it compartió en X:

"¡Qué sueño poder ver a Inglaterra en el Azteca y que además fuera una victoria para el recuerdo! Vaya… demostramos calidad y determinación para conseguir la victoria. Me alegra poder pasar un par de días más en la Ciudad de México: gente maravillosa, comida excelente y los más elegantes en la derrota".

Otro usuario, identificado como @JBrooksLovesU, publicó una experiencia similar:

"Sin duda, una de las experiencias más increíbles de mi vida. La cultura, la pasión, los aficionados, el ambiente, el PARTIDO… ME HA CAMBIADO LA VIDA. A todos los que tengan la oportunidad, vivan la Copa del Mundo al menos una vez en la vida… ¡es una experiencia incomparable! ¡Gracias, México!".

Es por ello que periodistas y aficionados ingleses quieren invitar a la Selección Mexicana a un amistoso en Wembley, que es el estadio más emblemático del futbol inglés y la sede habitual de la Selección de Inglaterra.

Thomas Tuchel y Jude Bellingham elogian al Tri y a su afición

La buena impresión no sólo quedó entre los aficionados. El director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, también reconoció el nivel del rival y el ambiente que se vivió durante el encuentro.

"Jugamos contra un equipo fuerte en un estadio increíble, increíble, y en un país increíble. Casi me da pena decir que ustedes (México) quedaron eliminados, porque vi la pasión y la emoción de toda la gente".

Por su parte, el centrocampista Jude Bellingham también expresó su admiración por México:

"Fue un placer jugar en un escenario como este contra un equipo como este, en un país que es tan increíble en lo que respecta al fútbol y a la vida en general".

¿Cuándo se llevaría a cabo el amistoso entre México e Inglaterra?

De acuerdo con Daily Mail, el posible amistoso entre México e Inglaterra en Wembley todavía estaría en una etapa muy temprana, por lo que aún no existe una fecha definida.