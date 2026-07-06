Luego de la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en el Mundial 2026, Jude Bellingham no solo tuvo un emotivo gesto con Gilberto Mora al intercambiar camisetas, sino que también sorprendió al elogiar a los jugadores del Tri durante la zona mixta al término del encuentro.

Las declaraciones del mediocampista inglés rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los aficionados mexicanos reconocieron su humildad y el respeto que mostró hacia la Selección Mexicana.

Jude Bellingham elogia a los jugadores de México: "Parecen bajitos, pero juegan con un corazón enorme"

Jude Bellingham destacó en el partido de anoche al marcar un doblete a los minutos 36 y 38, poniendo fin a la racha sin goles recibidos del arquero Luis Ángel "Tala" Rangel. Sin embargo, más allá del resultado, el futbolista destacó la entrega del conjunto mexicano y aseguró que sus jugadores compiten con un enorme corazón, pese a la diferencia física entre ambas selecciones.

"Tienen jugadores realmente buenos; ya sabes, cuando los ves parecen chicos más bien bajitos , pero juegan con un corazón enorme y eso es bien conocido en esta parte del mundo. Así que, como dije antes, fue un placer jugar en un escenario como este contra un equipo como este, en un país que es tan increíble en lo que respecta al fútbol y a la vida en general".

Jude Bellingham, deslumbrado con Erick Lira. Esto dijo

Además de elogiar al equipo mexicano, Bellingham dedicó unas palabras al mediocampista Erick Lira , uno de los futbolistas que más lo exigió durante el encuentro.

"Los jugadores de México son increíbles. Ese mediocampo corre muchísimo. [ Erick Lira ] es muy fuerte, juegan con mucho corazón. Fue un placer jugar aquí contra ellos".

El inglés también reconoció el ambiente que se vivió durante el partido y destacó el apoyo de la afición mexicana.

"El ambiente era magnífico; los fanáticos de México, increíbles también".

Las redes sociales reaccionan a las palabras de Jude Bellingham sobre México

Las declaraciones del mediocampista inglés no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde cientos de aficionados mexicanos destacaron su humildad y respeto por la Selección Mexicana.

Estas fueron algunas de las reacciones:

"Mi niño tan humilde y respetuoso siempre".

" Jude sorprendió por el partidazo de Erik Lira . Ojalá se vaya a Europa".

"Qué grande, Jude ".

"No te puedo odiar, Bellingham ; eres tan bueno en la cancha como en persona".

"Qué bonito es que el rival reconozca que somos increíbles porque se les dio batalla hasta el último segundo. Se gana con esfuerzo y se pierde con honor".

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre el partido entre Inglaterra y Noruega?

Con la victoria sobre México, la Selección de Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Noruega. Bellingham reconoció que será otro reto complicado, aunque aseguró que el equipo buscará afrontarlo con la misma mentalidad.

"Fue un partido muy difícil. Y el próximo también lo será. Hoy tuvimos que lidiar con la altitud; ahora nos espera el calor de Miami, así que será duro, pero no se puede ganar un Mundial sin tener que superar grandes obstáculos. Ojalá podamos afrontarlo con la misma mentalidad".

¿Cuándo juega Inglaterra contra Noruega?

El partido entre Inglaterra y Noruega se disputará el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Miami , a las 3:00 p.m. (hora del centro de México ).

Se trata de un partido donde los ingleses buscarán su pase a las semifinales frente al equipo liderado por Erling Haaland, y que, sin duda, es esperado por miles de aficionados a la Copa del Mundo.