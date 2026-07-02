La Selección Mexicana sigue dando de qué hablar dentro y fuera de la cancha durante el Mundial 2026. Tras avanzar a los octavos de final con cuatro victorias consecutivas y sin recibir gol en su portería, el Tri protagonizó otro momento viral en redes sociales gracias a un peculiar festejo inspirado en el tradicional remo vikingo de Noruega. Mientras un creador de contenido argentino criticó la celebración, Erling Haaland reaccionó de una forma que sorprendió a los aficionados mexicanos.

¿Por qué México celebró con el remo vikingo?

En un video compartido en el Instagram del portero Guillermo Ochoa, se observa a los jugadores de la Selección Mexicana celebrando la victoria sobre Ecuador con máscaras del rostro de Erling Haaland, delantero y máxima figura de Noruega, mientras recrean el tradicional Viking Row o remo vikingo.

Este festejo, popularizado por los hinchas de Noruega, consiste en sentarse en el suelo, uno detrás de otro, e inclinar el cuerpo hacia adelante y hacia atrás como si remaran una lancha vikinga, mientras gritan conjuntamente un "¡HU!". Usualmente el canto va acompañado de tambores.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo interpretaron como un homenaje divertido a Noruega y a Haaland, otros consideraron que la Selección Mexicana estaba copiando una celebración que no le pertenece.

Entre los comentarios destacan:

"¿Cómo se van a apropiar de otra cultura? Ustedes son un chiste".

"Amigo, son 400 millones y no se les ocurre algo propio".

"Necesito que para el siguiente inviten a Haaland . Siento que el bro sí entendería la vibra".

"Esta gente comentando y quejándose no se sabe la de cotorrear. Aprendan a reírse de las cosas y no se tomen todo tan a pecho".

Creador argentino critica el festejo vikingo del Tri

A las críticas también se sumó un creador de contenido argentino en TikTok, quien calificó la celebración de la Selección Mexicana como un "papelón".

"Y los jugadores haciendo el remo vikingo. Este festejo mexicano es un papelón. Ni festejar sabés. Si te ponés un sombrero mexicano y '¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Vamos México!', eso sí es tuyo. Pero copiar el festejo de Noruega habla de la falta de personalidad que tenés como hincha".

Usuarios señalaron en los comentarios que esta no es la primera vez que este creador de contenido crítica al Tri.

"Señor una pregunta....su "programa" se llama todo sobre México o ¿por que no los suelta???", escribió una usuaria.

¿Qué dijo Erling Haaland sobre el festejo del Tri?

Lejos de mostrarse molesto por la celebración, Erling Haaland reaccionó con humor y sorprendió a los aficionados mexicanos.

El delantero noruego compartió el video en sus historias de Instagram y escribió un breve mensaje acompañado de un emoji de risa:

"Hola, ¿qué tal? @miseleccionmx 🤣"

La publicación generó reacciones positivas entre los seguidores del Tri, quienes interpretaron el gesto como una muestra de que Haaland no sintió el homenaje como ofensa, sino que incluso lo tomó con humor.