La Policía de Greenville y la Oficina del Forense del Condado de Greenville investigan la muerte de la actriz Hayden Panettiere, quien falleció el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años, según reveló su padre.

Su descenso fue reportado un día después de viajar de Los Ángeles a Carolina del Sur junto a su novio intermitente Brian Hickerson, quien fue arrestado en el pasado por golpearla en la cara.

En medio de las especulaciones sobre lo ocurrido y las razones de su fallecimiento, las autoridades confirmaron que recibieron una llamada al 911 desde el apartamento donde se encontraba la actriz, donde fue encontrada inconsciente; la investigación preliminar no ha encontrado indicios de delito ni circunstancias sospechosas.

Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere

Según apuntan los primeros informes, las autoridades locales detallaron que recibieron la primera llamada de emergencia aproximadamente a la 1:51 de la tarde del domingo.

De acuerdo con la información proporcionada, un conocido de Panettiere alertó a los servicios de emergencia después de encontrarla inconsciente en un departamento de Greenville.

En la llamada, la operadora reportó un posible paro cardíaco y posteriormente se escuchó a un hombre mencionar una presunta sobredosis, aunque sin especificar de qué.

A la llegada de los primeros auxilios, los paramédicos y agentes realizaron maniobras de reanimación, incluidas compresiones torácicas, pero la actriz fue declarada muerta en el lugar poco más de 40 minutos después.

La muerte de la celebridad de Malcolm el de enmedio y Triunfos Robados ocurre en medio de interrogantes sobre sus últimas horas, pues había viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur un día antes de su muerte, el sábado 15 de agosto, acompañada por Hickerson, con quien mantuvo una relación marcada por episodios de violencia doméstica.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han señalado que su pareja esté relacionada con la muerte. El representante de la actriz confirmó que existe una investigación en curso y adelantó que se espera que haya más información próximamente.

Hayden Panettiere fue víctima de violencia doméstica por años a manos de Brian Hickerson

La relación entre Panettiere y Brian Hickerson comenzó en 2018 y estuvo marcada por varios incidentes de violencia. En abril de 2021, Hickerson se declaró culpable de dos delitos graves relacionados con lesiones a su pareja y recibió una sentencia de 45 días de cárcel.

Para 2022, había enfrentado varias detenciones por presunta violencia doméstica. A pesar de los antecedentes, ambos mantuvieron contacto después de terminar su relación y en marzo de 2026 fueron vistos juntos en un aeropuerto.

En los últimos meses, Hickerson incluso habló públicamente sobre Panettiere y aseguró que todavía soñaba con casarse con ella. En mayo de 2026, dijo que esperaba que algún día pudiera ocurrir, aunque reconoció que probablemente ella no pensaba igual. La propia Hayden respondió entonces que no creía que eso fuera a suceder.

En entrevistas anteriores, la actriz había hablado del impacto que tuvo aquella relación y de la dificultad de aceptar que había vivido una situación de abuso pese a considerarse una mujer fuerte y resiliente.

Tras el anuncio de la muerte de Hayden, los internautas han especulado en redes sociales que Hickerson es el responsable de la muerte de la actriz, dado que estuvo con la actriz durante sus últimas horas de vida y públicamente se conocen los detalles de su turbulenta relación.

Aunado a esto, los fans de la celebridad piden que la primera línea de investigación se centre en Brian Hickerson y en los antecedentes por violencia que lo llevaron a la cárcel hace unos años; además exigen que se haga justicia en caso de que sea responsable.