Kylie Jenner deslumbró al convertirse en la protagonista de una nueva campaña para Alo Yoga, donde presume una envidiable figura ataviada en prendas deportivas ceñidas que resaltan su estilo y confianza. La empresaria y estrella de las redes sociales demuestra una vez más por qué sigue siendo una de las celebridades más influyentes en el mundo de la moda y la belleza.

La fundadora de Kylie Cosmetics protagonizó una serie de imágenes realizadas por los reconocidos fotógrafos Mert & Marcus, en las que luce una selección de atrevidos conjuntos deportivos. Entre las piezas más llamativas destaca un conjunto negro compuesto por un top de pronunciado escote y unos diminutos shorts, complementados con una sudadera gris de aspecto relajado.

En una de las tomas más comentadas, Jenner aparece con una mirada intensa mientras algunos mechones de cabello caen sobre su rostro, creando una estética sofisticada y sensual que se ha convertido en uno de los sellos de la campaña.

Otra de las propuestas muestra a la celebridad con un conjunto en tono rosa pastel, descrito por la marca como “rosa malvavisco”. El atuendo, integrado por un bralette de escote redondo y leggings capri ajustados, deja al descubierto su trabajado abdomen y reafirma la predilección de Kylie por este color. No es un gusto reciente: en diversas entrevistas ha reconocido que el rosa forma parte esencial de su identidad estética.

Precisamente esa pasión por los tonos rosados quedó reflejada recientemente durante la celebración de su cumpleaños número 29 en su exclusiva residencia de Beverly Hills. La influencer organizó una fiesta inspirada en la temática de la Princesa Kitty, donde el rosa fue el gran protagonista.

Los invitados tuvieron que seguir un estricto código de vestimenta en esa tonalidad, además de portar accesorios como tiaras y boas de plumas. Kylie Jenner, por su parte, deslumbró con un minivestido de látex rosa neón, zapatos de tacón con detalles de plumas y una manicura perfectamente coordinada.

Kylie Jenner shows off her famous figure as the star of ALO activewears's new campaign ⭐



(📸: MEGA) pic.twitter.com/W13NPaNa4A — Radar Online (@radar_online) August 13, 2026

Entre los asistentes destacaron sus hermanas Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, así como amigas cercanas como Hailey Bieber, Victoria Villarroel y las hermanas Sydney y Devon Lee Carlson, quienes optaron por vistosos atuendos en gamas de fucsia y rosa intenso.

La celebración también llamó la atención por sus exclusivos detalles decorativos. Los asistentes brindaron con vasos personalizados cubiertos de brillantes aplicaciones, mientras que la mesa de postres incluía tres espectaculares pasteles temáticos, desde uno decorado con figuras de gatitos hasta otro inspirado en un bikini y uno más adornado con piedras de colores.

La colaboración con Alo Yoga marca además un nuevo vínculo entre la familia Kardashian-Jenner y la firma deportiva, ya que Kendall Jenner y Kris Jenner también han trabajado anteriormente con la marca. En el lanzamiento de la campaña, Kylie Jenner explicó que los momentos de tranquilidad lejos de los reflectores son fundamentales para mantenerse centrada y que el mensaje central de esta colaboración gira en torno al autocuidado y la importancia de reservar tiempo para uno mismo.

Mientras su carrera continúa en ascenso, su vida personal también atraviesa una etapa positiva. Desde 2023 mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet, con quien ha sido vista en importantes eventos internacionales. Según personas cercanas a la pareja, ambos están disfrutando plenamente de su romance y prefieren que la relación avance de manera natural, sin presiones ni planes inmediatos de compromiso.

La empresaria ha asegurado en diversas ocasiones que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Madre de Stormi y Aire, fruto de su relación con el rapero Travis Scott, Kylie Jenner considera que la madurez, el crecimiento personal y rodearse de las personas adecuadas han sido claves para alcanzar el equilibrio que hoy refleja tanto en su vida privada como en su imagen pública.