La exviolinista de Nodal, Esmeralda Camacho, quien formó parte del equipo musical del sonorense, volvió a robar las miradas en redes sociales luego de presumir su figura con un look de crop top. La publicación llamó especialmente la atención por el momento en que ocurre: mientras nuevamente circulan rumores sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar.

Una vez más, Esmeralda Camacho sorprendió a sus seguidores de TikTok al compartir un video en el que se le ve demostrando su talento con el violín, destreza que le permitió llegar al equipo de Nodal, con quien trabajó durante una temporada, hasta que se dio su salida, de la cual se desconocen los motivos, aunque sucedió luego de meses de rumores de una supuesta infidelidad del cantante con ella.

El video de la exviolinista llamó la atención no sólo por la pieza que toca, sino por el look que lucía, un crop top negro, con un pantalón azul con blanco, que simulaba el cielo. Inmediatamente después de que lo compartió, sus seguidores le enviaron decenas de halagos, a la vez que le recordaron su pasado con el intérprete de “Adiós Amor”.

Esta no es la primera vez que Esmeralda Camacho genera conversación por sus looks, ya que durante los últimos meses ha aparecido con diferentes estilos, desde bikinis y atuendos de fantasía hasta vestidos llamativos, publicaciones que han causado furor en las redes sociales.

¿Esmeralda Camacho y Christian Nodal tuvieron un romance?

No está confirmado. Los rumores surgieron a partir de interacciones en conciertos del cantante que algunos usuarios consideraron románticas.

¿Qué se sabe del supuesto embarazo de Ángela Aguilar?

A finales de julio de 2026 volvieron a circular videos que algunos usuarios interpretaron como una posible señal de que Ángela Aguilar estaría embarazada de Christian Nodal. Los internautas han señalado que la joven cantante se ve diferente y que hay cambios considerables en su apariencia física y su vestimenta.

El rumor tomó fuerza hace unos días después de que los internautas analizaron los videos y fotografías de la cantante durante el festejo de cumpleaños de Pepe Aguilar.

No obstante, hasta el momento ambos famosos no han confirmado que próximamente se vayan a convertir en padres.