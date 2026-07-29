Esmeralda Camacho, la exviolinista de Christian Nodal, encendió los ánimos en redes sociales luego de compartir un video en sus stories de Instagram agradeciendo las felicitaciones que recibió por su cumpleaños.

En dicho clip, la joven músico hizo alarde de su belleza y trabajada figura, ataviada con un glamoroso look de temporada, compuesto por un minivestido strapless de escote corazón, diseñado sobre tela blanca con flores de colores, con una silueta ajustada y falda corta.

Al outfit le sumó varios anillos, entre ellos uno exclusivo de Swarovski de casi 5 mil pesos, con una estética octagonal de gran tamaño, azul verdoso.

Esmeralda apareció sentada frente a la cámara presumiendo su belleza, destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel y con el cabello, en corte bob ligeramente ondulado, peinado con raya en medio.

No hay datos públicos sobre su edad exacta, pero en el clip aparece agradeciendo a sus seguidores, familia y a sus amigos los mensajes de felicitación y buenos deseos que le enviaron: “Feliz cumpleaños a mí”, cantó en la storie.

“Quería agradecer a todas las personas que de verdad me han estado enviando felicitaciones, llamadas, mensajitos. Hay quien desde las 11:59 ya estaba llegando el primer mensajito. Se siente bien bonito”. dijo y agregó que estaría contestando todas las felicitaciones en sus redes sociales.

Exviolinista de Nodal enciende las redes con minivestido strapless y anillo de lujo para celebrar su cumpleaños. Foto: Instagram

Hace unas semanas, Esmeralda dio de qué hablar en internet por presumir dicho anillo después de que Ángela Aguilar presumiera el que parece ser una nueva argolla de bodas de gran tamaño.

Según se especuló, dicha joya habría sido un regalo de parte del cantante sonorense por el segundo aniversario de su boda en Roma.

Los usuarios de internet cuestionaron a la joven si su video con el anillo era una indirecta para la pareja o si se estaba burlando de Aguilar en medio de la interminable polémica que rodea al matrimonio y en la que incluso fue vinculada por un supuesto amorío con Nodal mientras era su violinista.

“Tirando indirecta con el anillo, la amo”, “El anillo más hermoso que el de Ángela”, “Una indirecta muy directa”, comentaron los internautas en su video.

En su momento Camacho no respondió dichos comentarios aunque les estuvo dando like y respondiendo que sí era nuevo y que era de la joyería Swarovski, lo que escaló más la polémica.