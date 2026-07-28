Georgina Rodríguez causó sensación en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías en la que presumió sus días de descanso y diversión junto a sus hijos y Cristiano Ronaldo.

En las fotografías, publicadas en Instagram, la modelo y empresaria se dejó ver ataviada con un conjunto deportivo rosa de su marca de ropa Mimoa. El look constó un short biker de cintura alta, a juego con un bralette de atrevido escote y cuello halter.

Le sumó una gorra de béisbol negra Ralph Laurent, un collar de cruz hecho con diamantes, así como el anillo de compromiso que le dio el jugador portugués.

La celebridad, de 33 años, también posó con otros atuendos de la firma, incluido un conjunto de finos tirantes que delineó su figura curvilínea, así como un conjunto de chándal en color beige.

Las fotografías fueron tomadas en su nueva casa en Portugal, durante las actuales vacaciones de verano. “Mimoa nació para acompañar la vida tal y como es: en movimiento, en familia y rodeada de momentos que merecen ser recordados”, escribió la celebridad en el pie de publicación.

Georgina Rodríguez ha acaparado los reflectores recientemente al hablar abiertamente sobre su historia de amor con Cristiano Ronaldo y los planes de la pareja para llegar al altar este verano.

Tras comprometerse en agosto de 2025, ambos habrían preparado una boda privada en Madeira, Portugal, el próximo 1 de agosto , según se ha afirmado en redes sociales y en la prensa portuguesa.

En una entrevista con ELLE, la modelo se sinceró sobre el impresionante anillo de compromiso, valuado en más de 3 millones de dólares que le dio la estrella del balompié, y bromeó al asegurar que era “lo mínimo” que se merecía recibir después de casi diez años de relación. Georgina confesó que la propuesta la tomó completamente por sorpresa.

Por su parte, Cristiano Ronaldo adelantó que la ceremonia será íntima y sencilla, ya que, según explicó, a Georgina le gustan las celebraciones privadas. La fecha exacta no ha sido confirmada por la pareja; sin embargo, la esperada boda de una de las parejas más mediáticas del deporte y el espectáculo ya genera gran expectativa.