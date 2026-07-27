Los rumores sobre una posible reconciliación entre el príncipe William y su hermano menor comenzaron a cobrar fuerza luego de que diversos medios británicos aseguraran que el heredero al trono habría impuesto una serie de condiciones para aceptar un acercamiento, esto después del reciente encuentro que sostuvo el rey Carlos III con Harry y Meghan Markle en Londres. ¿Qué ha pedido William? A continuación te contamos lo que se sabe.

Según se ha comentado, el encuentro de los duques de Sussex con el rey alimentaron las posibilidades de una reconciliación entre hermanos, luego de años de polémicas y ataques a la monarquía, pero para que ello se logre, Harry y su esposa tendrían que estar abiertos a cumplir ciertas peticiones del heredero.

“Puede que Harry se haya ganado la simpatía de su padre, pero hará falta mucho más que unos cuantos gestos débiles para convencer a William que le dé otra oportunidad”, comentó una fuente.

Los informes señalan que William tiene una serie de condiciones para aceptar un acercamiento con Harry, una de ellas está causando revuelo en Reino Unido y se comenta que podría dejarlos en vergüenza en caso de aceptar dichos términos: una disculpa pública en la que reconozcan el daño que le han hecho a la familia real con sus declaraciones y acusaciones.

“En lo que a William respecta, tiene que haber consecuencias, empezando por una disculpa de Harry y Meghan hacia él y su esposa; quiere que asuman su responsabilidad y quiere que sea pública”, comentó el insider a medios británicos.

Cabe recordar que William y Kate Middleton fueron involucrados en una serie de escándalos desatados por acusaciones de Harry y Meghan en varias entrevistas, documentales y en el libro de memorias Spare del hijo menor del rey, donde habló de su hermano y dio detalles de la vida privada de la familia real que dañaron la imagen de la institución a nivel internacional.

Asimismo, de acuerdo con las versiones de las fuentes, William sólo aceptará que su hermano y su cuñada se acerquen a él y vuelvan a la familia real si aceptan un compromiso legal para evitar que vuelvan a hablar de la institución y sus miembros, así como del funcionamiento y sus labores.

“Una vez que esto suceda, dice que podría considerar reunirse con Harry, pero sólo si está dispuesto a firmar un contrato legalmente vinculante que estipule que no habrá más ataques públicos contra la familia. Ni siquiera quiere que Harry mencione sus nombres públicamente sin la aprobación del palacio”, detalló un informante.

Aunado a estas peticiones, William limitaría el estatus de los duques de Sussex y evitaría que hicieran labores que pudieran interpretarse como actos oficiales de la Corona.

Las fuentes aseguran que la princesa Kate está de acuerdo con las medidas que estaría tomando su esposo con tal de que los hermanos se reconcilien y la familia se reconstruya a más de seis años de la salida de Harry y Meghan Markle de la institución.