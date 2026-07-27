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Los meteorólogos informaron que Genevieve se convirtió en un huracán de categoría 5 a primera hora del lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años. Se espera que permanezca mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.
Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 260 km/h (160 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.
El centro de Genevieve se ubicaba unos 855 kilómetros (530 millas) al suroeste de Manzanillo, y avanzaba hacia el noroeste a 20 km/h (13 mph).
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