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Los meteorólogos informaron que Genevieve se convirtió en un huracán de categoría 5 a primera hora del lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años. Se espera que permanezca mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 260 km/h (160 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El centro de Genevieve se ubicaba unos 855 kilómetros (530 millas) al suroeste de Manzanillo, y avanzaba hacia el noroeste a 20 km/h (13 mph).

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