La actriz Aylín Mujica habló por primera vez sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez, conocido en el mundo de la música como MAAHEZ, y reveló los dramáticos momentos que vivió antes de su fallecimiento hace unos días en Barbados.

El joven DJ y productor murió tras sufrir una neumonía severa, que inicialmente confundió con un resfriado, y que derivó en complicaciones fatales, según contó en una entrevista con Verónica Bastos de Mesa Caliente.

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“Lo revivieron aproximadamente cinco veces”, detalló la actriz entre lágrimas al recordar las últimas horas de vida de su hijo. A continuación te contamos los detalles de la entrevista y lo que ocurrió en torno al descenso del músico.

Mauro comenzó a sentirse mal después de viajar de Los Ángeles a Miami para visitar a su abuela materna, contó Aylín. Durante varios días presentó síntomas similares a un catarro, pero minimizó su estado de salud. Incluso, cuando su madre lo llamó desde Colombia, donde participaba en las grabaciones del programa Top Chef VIP, le comentó que tenía un intenso dolor y pensaba que solo se había “pinchado un nervio”.

La situación empeoró antes de su viaje a Barbados. Su tío lo llevó a una sala de urgencias en Miami, pero Mauro se negó a bajar del automóvil porque insistía en continuar con su viaje. Horas después abordó el avión en silla de ruedas y, antes de despegar, habló por última vez con Aylín Mujica.

“Estoy en el aeropuerto en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados”, le dijo Mauro a su madre sin imaginar que ese sería uno de sus últimos mensajes.

Al llegar a la isla fue atendido en un hospital, donde los médicos le diagnosticaron una “neumonía muy fuerte”. Mauro tranquilizó a su madre mediante un mensaje en el que aseguraba sentirse mejor tras iniciar un tratamiento con antibióticos: “Fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al cien”, aseguró.

Al día siguiente, mientras se encontraba con amigos en una playa observando el atardecer, convulsionó en tres ocasiones y fue trasladado de emergencia a un hospital, según le dijo una amiga de Mauro a Aylín.

La celebridad relató que la falta de oxígeno provocó que su hijo fuera intubado mientras sufría varios paros cardíacos: “Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: 'Tenemos que tomar una decisión'”, recordó. Desesperada por saber cómo estaba su hijo y por hablar con él, la actriz pidió que acercaran el teléfono al oído de Mauro y le suplicó: “No te vayas, Mauro, no te vayas”.

La actriz y conductora emprendió un viaje de emergencia hacia Barbados durante la madrugada y pidió que no le informaran si su hijo fallecía mientras estaba en el avión. Sin embargo, fue el padre de Mauro, Osamu Menéndez, quien la llamó durante el vuelo para darle la fatal noticia.