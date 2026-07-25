Los códigos QR se han convertido en una herramienta cotidiana para los viajeros. Se utilizan para consultar menús, acceder a boletos electrónicos, realizar pagos o recibir información sobre vuelos y hospedajes. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que esta práctica aparentemente inofensiva también puede abrir la puerta a fraudes digitales.

Un reciente estudio de McAfee, realizado entre consumidores con planes de viaje para los próximos 12 meses, encontró que muchos turistas están tomando decisiones apresuradas debido al aumento de los costos y la presión por asegurar reservaciones, una situación que está siendo aprovechada por los ciberdelincuentes para desplegar nuevas modalidades de estafa.

Según la investigación, el 62% de los viajeros reconoce haber escaneado QR's durante sus desplazamientos, una práctica que puede representar riesgos cuando no se verifica la fuente de origen.

La investigación revela que la urgencia por conseguir ofertas y asegurar itinerarios está llevando a muchas personas a relajar sus medidas de seguridad.

De acuerdo con McAfee, nueve de cada diez viajeros afirman sentir presión para reservar rápidamente. Además, un 32% estaría dispuesto a adquirir una oferta económica antes de comprobar su legitimidad y un 33% admite haber ignorado señales de advertencia por miedo a perder una oportunidad atractiva.

La situación se vuelve más preocupante cuando se observa que el 41% confía en mensajes que aparentemente provienen de aerolíneas u hoteles sin verificar su autenticidad, mientras que uno de cada cinco usuarios llega a abrir enlaces relacionados con viajes sin comprobar previamente su procedencia.

¿Por qué los códigos QR pueden ser peligrosos?

Aunque los códigos QR son herramientas legítimas, los delincuentes también los utilizan para dirigir a las víctimas hacia sitios falsos, formularios fraudulentos o páginas diseñadas para robar información personal y financiera.

El estudio de McAfee señala que el escaneo de códigos QR figura entre las conductas más comunes que pueden exponer a los viajeros a riesgos digitales. El 62% de los encuestados admitió haberlos utilizado durante sus viajes, ubicándose entre las prácticas potencialmente vulnerables más frecuentes.

Los especialistas explican que el problema radica en que los usuarios no siempre pueden ver la dirección web real detrás del código antes de abrirla, lo que facilita que los estafadores oculten enlaces maliciosos.

Ocho hábitos que aumentan el riesgo durante un viaje

McAfee identificó varias acciones cotidianas que pueden poner en peligro la información de los turistas:

Utilizar redes Wi-Fi públicas durante los viajes (63%).

Escanear códigos QR sin verificar su origen (62%).

Conectarse al Wi-Fi de aeropuertos (49%).

Confiar en mensajes aparentemente enviados por hoteles o aerolíneas sin confirmarlos (41%).

Acceder a aplicaciones bancarias o financieras en redes públicas (22%).

Compartir la ubicación o planes de viaje en tiempo real (22%).

Abrir enlaces relacionados con viajes sin verificar la fuente (20%).

Utilizar computadoras compartidas o públicas (15%).

Las estafas de viaje van en aumento

Los resultados muestran que los fraudes relacionados con viajes son más comunes de lo que muchos imaginan. El 38% de los participantes aseguró haber sido víctima de alguna estafa vinculada con sus desplazamientos o reservaciones. Entre quienes sufrieron un fraude, el 41% reportó pérdidas económicas.

Además, casi la mitad de quienes perdieron dinero señaló que el daño superó los 500 dólares, reflejando el impacto financiero que estas prácticas pueden tener en los viajeros. Las estafas más frecuentes

Según el estudio, entre los engaños más comunes se encuentran:

Promociones y ofertas de viaje falsas.

Confirmaciones fraudulentas de reservaciones.

Anuncios engañosos de hospedaje.

Solicitudes de pago fuera de plataformas oficiales.

Falsos anuncios de alquiler vacacional.

Sitios web que imitan a aerolíneas u hoteles.

Suplantación de servicios de atención al cliente.

El análisis de McAfee Labs también detectó que los delincuentes están copiando la apariencia de marcas turísticas ampliamente reconocidas para generar confianza en las víctimas.

De acuerdo con los hallazgos, TripAdvisor fue la plataforma de viajes más suplantada durante el periodo analizado, siendo clonada aproximadamente tres veces más rápido que otros servicios populares como Kayak, Expedia y Booking.com. Los investigadores incluso detectaron miles de intentos de fraude asociados con un reducido número de aplicaciones falsas, demostrando la rapidez con la que una estafa convincente puede expandirse cuando los usuarios actúan con prisa.

Cómo protegerse de una estafa

Los expertos recomiendan extremar precauciones, especialmente durante temporadas vacacionales de alta demanda.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Verificar los códigos QR antes de escanearlos.

Confirmar que los enlaces provengan de fuentes oficiales.

Reservar directamente en los sitios web de aerolíneas, hoteles o agencias reconocidas.

Desconfiar de ofertas con descuentos excesivos o urgencia inusual.

Utilizar una VPN al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

Revisar cuidadosamente mensajes de texto, correos electrónicos y confirmaciones de reserva antes de proporcionar información personal o bancaria.

La investigación concluye que las estafas actuales ya no dependen únicamente de errores evidentes o mensajes mal redactados. Ahora suelen llegar en el momento preciso y aparentan provenir de fuentes confiables, lo que dificulta identificarlas a simple vista. Por ello, los especialistas recomiendan que los viajeros adopten hábitos de verificación más estrictos antes de hacer clic en enlaces, escanear códigos QR o compartir información personal durante sus viajes.