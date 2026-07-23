En un mundo cada vez más conectado, el poder de un pasaporte se ha convertido en mucho más que un simple documento de viaje. La posibilidad de ingresar a decenas de países sin necesidad de visa es hoy uno de los indicadores más visibles de la influencia internacional, la estabilidad y las relaciones diplomáticas de una nación.

El más reciente Índice de Pasaportes Henley revela cómo ha cambiado la movilidad global durante las últimas dos décadas.

Los resultados de 2026 muestran que, a pesar de un escenario internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas, la libertad de movimiento continúa ampliándose para millones de personas.

Según el informe, el pasaporte promedio permite actualmente viajar a 108 destinos sin visa previa o con visa a la llegada, una cifra muy superior a los 58 destinos registrados cuando el ranking fue lanzado en 2006.

Los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Singapur mantiene el liderazgo mundial al ofrecer acceso a 192 destinos sin necesidad de tramitar una visa anticipadamente. En la segunda posición aparecen Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, con acceso a 188 destinos.

Singapur-192 destinos. Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos-188 destinos. Suecia – 187 destinos. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y España – 186 destinos. Austria, Grecia, Malta, Portugal y Suiza – 185 destinos. Hungría, Polonia y Reino Unido – 184 destinos. Australia, Canadá, República Checa, Letonia, Malasia, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Eslovenia – 183 destinos. Croacia y Estonia – 182 destinos. Liechtenstein y Lituania – 181 destinos. Islandia y Estados Unidos – 180 destinos.

Uno de los movimientos más destacados del año fue el de Emiratos Árabes Unidos, que ascendió tres posiciones desde enero para compartir el segundo lugar con Japón y Corea del Sur.

El ascenso histórico de Emiratos Árabes Unidos

Si existe un caso que llama la atención en los últimos 20 años, es el de Emiratos Árabes Unidos. El país ha protagonizado la mayor mejora registrada en la historia del índice, al sumar 153 destinos adicionales sin visa desde 2006.

Lo que en su momento era un pasaporte ubicado a media tabla se transformó en uno de los más fuertes del planeta, gracias a una estrategia sostenida de acuerdos internacionales, apertura diplomática y cooperación con otros gobiernos.

Para Henley & Partners, este crecimiento demuestra cómo las relaciones exteriores pueden tener un impacto directo en la libertad de movimiento de los ciudadanos.

Cómo cambió el poder de los pasaportes en dos décadas

El informe también ofrece una perspectiva histórica reveladora. En 2006, los pasaportes más poderosos del mundo eran los de Estados Unidos, Dinamarca y Finlandia, que permitían entrar a 130 destinos sin visa.

Veinte años después, el panorama es completamente diferente. Singapur lidera con 192 destinos y Asia se ha consolidado como una de las regiones con mayor presencia entre los primeros puestos.

Estados Unidos, por ejemplo, pasó del primer lugar al décimo puesto, mientras que Reino Unido descendió del tercero al sexto. Esto refleja un cambio gradual en el equilibrio global de la movilidad internacional y una menor concentración del poder de viaje en las tradicionales potencias atlánticas.

La brecha entre los que más y menos pueden viajar

Aunque la movilidad internacional ha crecido para la mayoría de los países, el informe advierte que la desigualdad también se ha ampliado.

En 2006, Afganistán ocupaba el último lugar con acceso a apenas 12 destinos. La diferencia entre el mejor y el peor pasaporte era entonces de 118 destinos.

Hoy Afganistán continúa en la última posición, aunque con acceso a 22 destinos. Sin embargo, la ventaja de Singapur, con 192 destinos, ha elevado la brecha a 170 destinos, la más amplia registrada desde que existe el índice.

Además, Henley destaca un dato curioso: Bolivia es el único país del mundo que ha perdido acceso sin visa en términos netos durante los últimos 20 años, reduciendo su alcance en seis destinos. El resto de los pasaportes han mejorado su nivel de movilidad.

¿La paz influye en la fortaleza de un pasaporte?

El análisis también encontró una relación importante entre el nivel de paz de un país y la fortaleza de su pasaporte. Muchas de las naciones más pacíficas del planeta, como Singapur, Suiza, Irlanda, Austria, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá, figuran igualmente entre los países con mayor libertad de viaje.

Del lado contrario, naciones afectadas por conflictos persistentes, como Afganistán, Siria y Yemen, poseen algunos de los pasaportes más limitados del mundo.

Sin embargo, existen excepciones notables. Estados Unidos, Israel, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Brasil, México y Rusia tienen posiciones en movilidad internacional significativamente mejores de lo que sugerirían sus niveles de paz. Esto indica que factores como la influencia diplomática, el peso económico y la relevancia geopolítica pueden ser incluso más determinantes.

La movilidad se ha expandido como nunca antes, pero también se ha convertido en un reflejo cada vez más preciso de la influencia, las alianzas y el peso internacional de cada nación.