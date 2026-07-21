Si tienes pensado visitar Canadá este verano, esto puede ayudarte a ahorrar durante tu viaje. El gobierno canadiense confirmó el regreso del Canada Strong Pass, un programa que permitirá el acceso gratuito a los parques nacionales, sitios históricos nacionales y áreas marinas de conservación administrados por Parks Canada, desde ahora y hasta el 7 de septiembre de 2026.

La medida estará vigente del 19 de junio al 7 de septiembre de 2026 y beneficiará tanto a residentes canadienses como a turistas internacionales, quienes podrán ingresar sin costo a algunos de los destinos naturales más famosos del país, entre ellos Banff National Park, Jasper National Park y la emblemática zona de Lake Louise.

¿Qué incluye la entrada gratuita?

Durante el periodo de vigencia del Canada Strong Pass, los visitantes no tendrán que pagar tarifas de acceso en:

Parques nacionales administrados por Parks Canada.

Sitios históricos nacionales.

Áreas marinas nacionales de conservación.

Esclusas ubicadas en canales históricos gestionados por Parks Canada.

Lo mejor es que no será necesario tramitar ningún pase especial ni adquirir boletos. Los visitantes podrán ingresar directamente a los sitios que estén abiertos al público dentro del periodo establecido.

Lo que no está incluido

Aunque la entrada será gratuita, algunos servicios seguirán cobrando sus tarifas habituales. Entre ellos se encuentran:

Campamentos y otros tipos de alojamiento.

Reservaciones.

Aguas termales de Radium, Miette y Upper Hot Springs de Banff.

Amarres para embarcaciones.

Visitas guiadas y excursiones especiales.

Actividades operadas por terceros.

Licencias de pesca.

Venta de leña.

Estacionamiento.

Permisos especiales, como los de investigación o uso de drones.

Las autoridades también recordaron que la lista puede variar según cada destino, por lo que recomiendan consultar la información oficial del lugar antes de visitarlo.

Descuentos adicionales para los viajeros

Además de la entrada sin costo, el Canada Strong Pass contempla un 25% de descuento en tarifas de campamento y algunas estancias nocturnas dentro de los sitios administrados por Parks Canada durante el mismo periodo.

Esta iniciativa busca incentivar el turismo y facilitar que más personas disfruten de los espacios naturales y culturales más importantes del país.

Banff y Jasper, entre los destinos más buscados

Dos de los parques que más interés generan entre los viajeros son Banff National Park y Jasper National Park, ambos ubicados en la provincia de Alberta y reconocidos por sus impresionantes paisajes montañosos, lagos de color turquesa, senderos y fauna silvestre.

La gratuidad coincide con la temporada alta de verano, cuando miles de turistas llegan para recorrer lugares como Lake Louise, el Icefields Parkway y otras atracciones naturales de las Montañas Rocosas canadienses.

Por ello, las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación, reservar transporte y alojamiento con suficiente tiempo y considerar el uso de servicios de traslado para moverse de manera más cómoda en zonas de alta demanda.

¿Dónde no aplica la entrada gratuita?

Es importante tener en cuenta que el beneficio únicamente es válido en sitios administrados por Parks Canada. No aplica para:

Parques provinciales o territoriales.

Parques Sépaq, en Quebec.

Parques municipales o privados.

Sitios históricos que no sean gestionados por Parks Canada.

Instalaciones operadas por terceros.

¿Se necesita un pase especial?

No. Durante el periodo de vigencia del programa no será necesario mostrar un pase anual ni adquirir boletos de entrada para acceder a los lugares participantes. El personal de Parks Canada continuará recibiendo a los visitantes en entradas y centros de información.

Para quienes tengan pases anuales vigentes, las autoridades señalaron que aquellos afectados por el periodo de entrada gratuita recibirán extensiones automáticas de validez, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Con esta medida, Canadá busca facilitar el acceso a algunos de sus paisajes más espectaculares y convertir el verano de 2026 en una oportunidad ideal para descubrir parques icónicos como Banff, Jasper y muchos otros destinos naturales del país.