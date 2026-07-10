El Lincoln Memorial es uno de los sitios más visitados y fotografiados de Washington DC. Millones de personas llegan cada año para admirar la enorme estatua de Abraham Lincoln, recorrer sus emblemáticos escalones y contemplar las vistas hacia el National Mall. Sin embargo, muy pocos sabían que debajo de este histórico monumento existía un enorme espacio oculto que permaneció cerrado al público durante décadas.

Ahora, ese secreto ha salido a la luz. Desde el 25 de junio de 2026, los visitantes pueden explorar el Lincoln Memorial Undercroft, una experiencia que permite descubrir qué hay realmente bajo uno de los monumentos más importantes de Estados Unidos.

Un espacio oculto durante más de un siglo

Debajo del memorial se encuentra una enorme estructura formada por columnas de hormigón y amplias áreas abiertas que sostienen el monumento. Sorprendentemente, este espacio subterráneo es incluso más grande que algunas de las áreas visibles en la parte superior del edificio.

Durante años permaneció fuera del alcance del público, pero tras una importante renovación, el lugar fue transformado en una moderna zona de exhibiciones que permite conocer la historia del monumento desde una perspectiva completamente diferente.

Uno de los elementos más llamativos de la nueva experiencia son las réplicas de los grafitis que dejaron los trabajadores que participaron en la construcción del Lincoln Memorial hace más de 100 años.

Estas inscripciones ofrecen una mirada más cercana a las personas que hicieron posible la construcción del monumento, mostrando pequeñas huellas de su paso por la obra y aportando una dimensión más humana a la historia de este emblemático sitio.

Una experiencia inmersiva bajo los escalones

El Lincoln Memorial Undercroft cuenta con cerca de 1,400 metros cuadrados dedicados a exposiciones y experiencias interactivas.

A través de recursos multimedia, proyecciones y pantallas táctiles, los visitantes pueden explorar cómo fue diseñado y construido el monumento, así como comprender la evolución de su significado a lo largo de distintas generaciones.

Las paredes de cristal permiten observar la impresionante estructura interior mientras que las proyecciones audiovisuales recrean momentos históricos directamente sobre los cimientos del monumento, creando una experiencia mucho más inmersiva que una visita tradicional.

Réplicas, documentos históricos y actividades interactivas

El recorrido también incluye una amplia exhibición donde se presentan réplicas de distintos elementos arquitectónicos y escultóricos del monumento.

Los visitantes pueden conocer el simbolismo de cada detalle, explorar los diseños originales creados por el arquitecto Henry Bacon y descubrir cómo surgió uno de los monumentos más reconocibles de Estados Unidos.

Entre las piezas destacadas se encuentran copias originales firmadas de la Proclamación de Emancipación y de la Decimotercera Enmienda, documentos fundamentales en la historia estadounidense.

Además, quienes visiten el lugar podrán sentarse en una réplica del famoso asiento de Lincoln y recrear una de las imágenes más icónicas de Washington.

¿Cómo visitar el Lincoln Memorial Undercroft?

La entrada al espacio es gratuita, aunque requiere reservar horario con anticipación.

Las reservaciones pueden realizarse en línea y cada persona puede solicitar hasta seis boletos por transacción. También se ofrecen entradas gratuitas el mismo día, aunque la demanda suele ser elevada, especialmente durante fines de semana y temporadas de mayor afluencia turística.

Horarios y ubicación

El Lincoln Memorial permanece abierto las 24 horas del día durante todo el año. Además, cuenta con personal de atención y guardabosques en horarios diurnos y nocturnos.

Las formas más sencillas de llegar son mediante el sistema de Metro de Washington, utilizando las estaciones Foggy Bottom o Smithsonian, así como las rutas de autobús que conectan con el National Mall.

Durante décadas, los visitantes solo podían admirar la parte visible del Lincoln Memorial. Ahora, gracias a la apertura del Undercroft, es posible entrar bajo sus cimientos para descubrir historias, objetos y espacios que permanecieron ocultos durante más de un siglo.

La experiencia añade una nueva dimensión a uno de los monumentos más importantes de Estados Unidos y convierte una visita clásica a Washington DC en una oportunidad para conocer el lado menos conocido, pero igualmente fascinante, del homenaje dedicado a Abraham Lincoln.