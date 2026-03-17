Cada primavera, Washington DC se transforma en un escenario rosa que parece salido de una pintura. Miles de árboles de cerezo florecen al mismo tiempo alrededor del Tidal Basin, cubriendo la capital estadounidense con una neblina de tonos rosados y blancos. Pétalos en el aire, reflejos en el agua y temperaturas suaves convierten estas semanas en una de las temporadas más especiales para visitar la ciudad.

Este 2026, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor se llevará a cabo del 20 de marzo al 12 de abril, con docenas de actividades culturales, gastronómicas y al aire libre inspiradas en la tradición japonesa.

Un legado de amistad que cambió la primavera en DC

La historia de los cerezos en Washington DC nace de un gesto diplomático que marcó para siempre la identidad visual de la capital. En 1912, el alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, regaló 3,000 cerezos como símbolo de amistad entre Japón y Estados Unidos. Destination DC recuerda que los dos primeros árboles se plantaron el 27 de marzo de 1912, en una ceremonia sencilla en el Parque West Potomac.

Sin embargo, el camino no fue tan simple. El primer lote de árboles enviado desde Japón llegó con plagas y tuvo que ser destruido para proteger la agricultura estadounidense. Aun así, Japón respondió con una muestra aún mayor de buena voluntad y envió un segundo cargamento completamente sano, el cual fue plantado alrededor del icónico Tidal Basin, cerca del Jefferson Memorial.

Más de un siglo después, estos árboles siguen floreciendo “como un símbolo vivo de amistad entre ambos países”, según destaca Destination DC.

La historia continúa escribiéndose hoy: en 2025 Japón envió 250 nuevos cerezos relacionados con el 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos, renovando el vínculo entre ambas naciones.

¿Cuándo será el pico de floración en 2026?

Aunque el clima siempre juega un papel importante, el Servicio Nacional de Parques suele anunciar un rango estimado cada año. Según cifras recientes, el pico suele darse entre la última semana de marzo y los primeros días de abril.

Para 2026, se espera que el punto máximo se ubique nuevamente entre finales de marzo y comienzos de abril, extendiéndose algunos días antes y después según la temperatura y la lluvia.

Eventos destacados del Cherry Blossom Festival 2026

La temporada de cerezos no solo se observa, también se vive a través de celebraciones distribuidas a lo largo de varias semanas.

Ceremonia de Apertura – 21 de marzo

Un evento que honra la relación cultural entre Japón y Estados Unidos mediante presentaciones artísticas y musicales.

Blossom Kite Festival – 28 de marzo

El cielo del National Mall se llena de color con cientos de cometas volando frente al Monumento a Washington.

Petalpalooza – 4 de abril

Un festival frente al río con música en vivo, arte, actividades familiares y un espectáculo de fuegos artificiales.

National Cherry Blossom Festival Parade – 11 de abril

El gran desfile recorre el corazón de la ciudad con carrozas, bandas y presentaciones especiales. Es uno de los eventos más concurridos.

Sakura Matsuri Japanese Street Festival – 11 y 12 de abril

Considerado uno de los festivales japoneses más grandes fuera de Japón. Ofrece gastronomía tradicional, espectáculos, artesanías y cultura contemporánea japonesa.

Sabores y experiencias para vivir la temporada

La primavera en Washington DC también se disfruta desde la mesa. Restaurantes de toda la ciudad participan en Cherry Picks, un programa en el que los chefs crean platillos inspirados en los sabores de la temporada. A esto se suma Spring Wine Fling, con menús especiales maridados con vino.

La influencia japonesa se refleja en lugares como:

Tonari.

Maru-san.

Katsumi.

Love, Makoto.

Sushi Nakazawa, famoso por su omakase estilo Edomae.

Hoteles emblemáticos como Fairmont Washington DC, The Hay-Adams, Salamander Washington DC y Waldorf Astoria ofrecen tés de primavera con temática floral. Destination DC señala que el Salamander es el único con vistas directas a los cerezos.

La ciudad también se convierte en escenario fotográfico: linternas rosadas en CityCenterDC, decoraciones temáticas en Residents Café, Mercy Me’s Blossom Garden y Ciel Social Club.

La temporada floral también llega a los estadios

Equipos deportivos de la ciudad incorporan elementos inspirados en los cerezos:

Washington Capitals: jerseys especiales y activaciones en Capital One Arena.

Washington Wizards: noches temáticas rosadas.

Washington Spirit: jerseys “Spirit in Bloom”.

Washington Nationals: estrenan temporada con sus populares uniformes City Connect en tonos rosados.

Cómo disfrutar los cerezos sin multitudes

El Tidal Basin atrae a cientos de miles de visitantes, pero hay formas de vivir la experiencia con tranquilidad:

Llegar antes de las 8:00 am

Visitar lugares menos concurridos como:

Arboreto Nacional.

Dumbarton Oaks.

Catedral Nacional de Washington.

East Potomac Park.

También es posible admirarlos desde perspectivas diferentes:

Paseos en kayak en el río Potomac.

Tours guiados a pie.

Recorridos en bicicleta por parques y senderos.

Washington DC vive su mejor versión durante el florecimiento de los cerezos. Lo que comenzó como un gesto diplomático en 1912 hoy es uno de los fenómenos naturales más fotografiados del mundo.