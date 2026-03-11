Disney Cruise Line presentó su esperada programación para el verano de 2027, una temporada que promete convertirse en una de las más memorables para las familias que buscan unas vacaciones mágicas alrededor del mundo. La compañía adelantó una oferta robusta que incluye un nuevo barco navegando por Europa, rutas ampliadas por el Caribe, viajes desde Asia y el regreso de dos experiencias temáticas que los fanáticos consideran indispensables: Día Marvel en altamar y Día Pixar en altamar.

“Estas nuevas ofertas brindan a las familias más formas de explorar el mundo y disfrutar de sus cuentos favoritos de Disney en altamar”, señala Disney Cruise Line en su comunicado, destacando que el objetivo es ofrecer itinerarios variados que combinen cultura, paisajes naturales y entretenimiento de clase mundial.

Los miembros de Disney Cruise Line Castaway Club podrán acceder a reservaciones anticipadas desde el 16 de febrero, mientras que el público general podrá reservar a partir del 23 de febrero.

Disney Wish hará su debut en Europa

Una de las noticias más destacadas es que el Disney Wish, una de las embarcaciones más recientes e innovadoras de la flota, navegará por Europa por primera vez. El barco realizará itinerarios de tres a diez noches recorriendo destinos que debutan para la línea de cruceros, como:

Zadar, Croacia.

Trieste, muy cerca de Venecia, en Italia.

Hellesylt, Noruega.

Estos viajes prometen una mezcla perfecta entre exploración cultural, paisajes costeros espectaculares y la experiencia inmersiva que caracteriza a Disney en cada detalle. La empresa asegura que cada itinerario “combina exploración cultural, costas asombrosas y la distintiva experiencia de Disney Cruise Line”.

Regresan los viajes a Alaska con Disney Magic y Disney Wonder

Para los amantes de la naturaleza, la compañía confirmó el regreso de Disney Magic y Disney Wonder a las rutas por Alaska, con salidas desde Vancouver. Ambos barcos ofrecerán itinerarios de siete noches, mientras que el Disney Magic ampliará las opciones con cruceros de seis y ocho noches, ideales para quienes desean profundizar en la historia, la fauna y la espectacular geografía de la región.

Más opciones en Las Bahamas y el Caribe

El Disney Dream volverá a Puerto Cañaveral con itinerarios de tres y cuatro noches hacia las Bahamas, destacando paradas en los destinos privados de Disney: Castaway Cay y Lookout Cay en Lighthouse Point. Una propuesta ideal para quienes buscan una escapada corta con playas turquesa y servicio excepcional.

Por su parte, el Disney Fantasy mantendrá salidas desde el mismo puerto con cruceros de cuatro y cinco noches, además de un itinerario especial de 10 noches por el Caribe Sur, diseñado para quienes desean una experiencia tropical más extensa.

El Disney Treasure continuará ofreciendo cruceros de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental, combinando entretenimiento de alto nivel, gastronomía premium y visitas a islas paradisíacas.

Disney Destiny continuará navegando desde Fort Lauderdale

Otro de los barcos que reforzará la presencia de la compañía en la región será el Disney Destiny, con itinerarios de tres, cuatro y cinco noches a las Bahamas y el Caribe, así como cuatro salidas de siete noches hacia el Caribe Oriental y Occidental. Algunos de estos recorridos también incluirán escalas en los dos destinos privados de Disney.

Disney Adventure seguirá llevando magia al sudeste asiático

En Asia, el Disney Adventure continuará operando desde Singapur con viajes de tres y cuatro noches entre enero y agosto de 2027. Estos itinerarios están pensados para acercar la magia de Disney a viajeros de toda la región con experiencias familiares, espectáculos, gastronomía temática y el servicio característico de la marca.

Regresan los días temáticos: Marvel y Pixar en altamar

Los fanáticos de los viajes temáticos están de celebración. Disney Cruise Line confirmó que en 2027 vuelven dos de sus experiencias más queridas:

Día Marvel en altamar

Regresará a Galveston, Texas, a bordo del Disney Magic, e incluso debutará por primera vez en dos itinerarios de siete noches que visitarán Las Bahamas.

Día Pixar en altamar

Se ofrecerá en cruceros de cinco noches a bordo del Disney Fantasy desde Puerto Cañaveral. Los huéspedes podrán vivir momentos inspirados en las icónicas películas de Pixar, con personajes, espectáculos y actividades temáticas.