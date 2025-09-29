Viajar en un crucero Disney es una experiencia mágica que combina la aventura en alta mar con el encanto de los personajes y mundos de Disney. Si estás planeando tu primer viaje, es normal tener muchas preguntas: ¿Hay check in en un barco?, ¿cómo funcionan las actividades a bordo?, ¿qué opciones hay para niños y adultos?

Desde la elección del itinerario hasta los detalles del check-in, hay aspectos clave que pueden marcar la diferencia en tu experiencia. Aquí te compartimos 10 consejos prácticos y todo lo que debes saber antes de embarcarte en esta travesía mágica.

1. Hay múltiples itinerarios

Disney Cruise Line ha crecido su flota últimamente y actualmente tiene seis barcos: El Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish y Treasure. Además, el barco Destiny tiene su viaje inaugural el próximo 20 de noviembre de 2025.

Aunque los barcos comparten características en común, también tienen sellos propios que te permitirán tener diferentes tipos de aventuras a bordo. Adicional a esto, los itinerarios se multiplican con paradas en destinos como México, Bahamas, Alaska, Vancouver y diversos países de Europa.

Las posibilidades de viaje son varias, pues también hay itinerarios de 3, 5, 7, 9 días y más. Revisa el plan que mejor se adapte a ti en la página de Disney Cruise Line.

2. ¿Se necesita visa para viajar en un crucero Disney?

Cuando el crucero comienza, finaliza o hace escala en un puerto estadounidense, sí necesitas una visa. Te pedirán tu visa de turista B1/B2, si el crucero parte de una ciudad de Estados Unidos, aunque los lugares donde haga las paradas sean de otro país. También la necesitas si ahí desembarcarás o si visitas una ciudad estadounidense en tu recorrido.

3. La app de Disney Cruise Line es esencial

Si ya reservaste un viaje en crucero Disney, el siguiente paso es bajar la aplicación. Antes de zarpar, deberás completar un formulario de check-in donde solicitarán tu pasaporte, visa (en caso de requerirla), fotografía, datos personales y contacto de emergencia. El personal del crucero evaluará y aprobará los datos.

La app también es fundamental a bordo del barco. Como se pierde la señal de internet, mediante ella obtendrás avisos, la rotación de restaurantes y actividades del día. También contiene un mapa del barco y todo lo que puedes necesitar en cuanto a información se refiere.

4. Planea tu llegada al puerto

Revisa con antelación de qué puerto zarpará tu barco. Los barcos de Disney que salen de Florida zarpan desde Cabo Cañaveral (Puerto Cañaveral) o Fort Lauderdale (Puerto Everglades).

Así que muy atento a cuál es el tuyo. Dependiendo de eso puedes volar al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) o al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (FLL) o al de Miami (MIA). Después, viaja en taxi para llegar hasta los puertos.

También considera si será necesario quedarte el día anterior en un hotel cercano.

5. Reserva una maleta con pertenencias valiosas

Al abordar al barco, deberás entregar tu equipaje al personal y ellos lo llevarán a tu camarote. Sin embargo, este proceso puede durar tres horas o más. Si necesitas llevar algo contigo, guárdalo en una mochila que puedas mantener contigo mientras te entregan tu habitación.

6. Las cenas tienen un sistema rotativo

Cada noche, los huéspedes cenan en un restaurante distinto, mientras su equipo de meseros los acompaña durante todo el viaje, creando una experiencia personalizada y continua. Esta dinámica no solo garantiza variedad culinaria, sino también una inmersión completa en la magia de Disney a través del diseño, el servicio y el entretenimiento.

Revisa en la aplicación en qué restaurante te toca cenar esa noche y llega puntualmente. También debes saber que si te toca cenar a las 6:00 pm, tu horario para ver la obra de teatro es a las 8:00 pm. Y viceversa.

7. No todo está incluido en tu paquete

La mayoría de comida y bebidas están incluidas en tu paquete de Disney Cruise Line. Sin embargo, todas las bebidas alcohólicas que consumas tienen costo extra y el consumo se cargará a tu cuenta de la habitación (siempre debes dar los datos de una tarjeta).

También tiene costo extra lo que se consuma en clubes, bares y restaurantes de lujo. Deberás pagar por los servicios del spa.

8. Carga con tu pasaporte al desembarcar

Tu pasaporte será fundamental durante todo tu viaje en crucero. Llévalo al abordar y en varias ocasiones será necesario que lo bajes al desembarcar. También te darán una “credencial” que será tu identificación durante todo el viaje y es la llave de tu camarote.

9. Propinas

El servicio en los cruceros Disney es de excelencia y personalizado. Puedes gratificar a quienes te asistieron. La última noche, lleva las propinas para los meseros a la cena y deja un sobre para quienes te asistieron en la habitación.

10. Equipaje al desembarcar

Una noche antes de desembarcar, deberás dejar tus maletas afuera de tu camarote para que el personal las baje y puedas recogerlas en el puerto. Te proporcionarán etiquetas para identificarlo. Esto ayuda a agilizar la logística y a ti te permitirá estar más libre el día que termine la aventura.