Disney Cruise Line está a punto de revolucionar la experiencia de cruceros con el lanzamiento del Disney Destiny, un barco que promete ofrecer lo mejor en entretenimiento en vivo, experiencias gastronómicas únicas y encuentros inolvidables con personajes icónicos de Disney, Pixar y Marvel.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Espectáculo exclusivo: Disney Hércules

El Disney Destiny presentará el nuevo espectáculo “Disney Hércules”, una producción estilo Broadway basada en el clásico animado. Con versiones renovadas de canciones como “Zero to Hero” y “I Won’t Say I’m in Love”, el show combinará el poder del gospel con la energía de un concierto pop. Las musas actuarán como narradoras en un escenario lleno de lujo, marionetas impresionantes y una propuesta visual deslumbrante.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Experiencia gastronómica inspirada en El Rey León

Para los amantes de The Lion King, el espectáculo gastronómico Pride Lands: Feast of the Lion King será un festín para los sentidos. Este evento combina narración en vivo, música africana auténtica y un menú temático que celebra los sabores del continente, ofreciendo una cena inolvidable para toda la familia.

Dulcería futurista: Edna À La Mode Sweets

Quienes aman todo lo dulce podrán disfrutar de Edna À La Mode Sweets, una dulcería futurista inspirada en Los Increíbles, donde las golosinas son creadas por máquinas de alta costura. El menú incluye desde cupcakes inspirados en los superhéroes hasta las legendarias Jack-Jack Cookie Num Nums.

Lounge temático: The Sanctum

Los fanáticos del multiverso disfrutarán de The Sanctum, un lounge inspirado en Doctor Strange, donde la mixología se convierte en arte místico con cócteles que parecen materializarse ante los ojos de los huéspedes.

Encuentros con villanos

El Grand Hall será el escenario de apariciones sorprendentes de villanos como Loki, quien llegará con travesuras y competencias; Cruella de Vil, que liderará un fabuloso piano bar y pasarelas de moda; Dr. Facilier, con juegos de azar y trucos de magia; y Maléfica, con espectáculos interactivos hechizantes.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Con una combinación de creatividad, tecnología y narrativa sin precedentes en el mar, el Disney Destiny promete convertir cada momento a bordo en una historia épica. Ya sea del lado de los héroes o de los villanos, el viaje será absolutamente inolvidable.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Todos los barcos de Disney Cruise Line ofrecen hospedajes cómodos, restaurantes inspirados en sus películas y obras de teatro Disney al estilo Broadway. Cuentan con piscinas, área de comida rápida y cine a bordo.

Disney siempre se ha caracterizado por ofrecer una experiencia personalizada a sus clientes y la bienvenida es mágica porque anuncian el apellido de tu familia a tu llegada. Seguramente serás recibido por un personaje.

Mientras llega tu maleta, puedes ir a explorar tu camarote. Hay camarotes de lujo, con vista al mar y algunos interiores. Tu elección dependerá de tu presupuesto y de la disponibilidad.

En todos hay camas cómodas, espacio de medio baño con espejo y artículos para el uso personal. También un cuarto con tina y toallas. Encontrarás clóset con ganchos, plancha, caja de seguridad y cajoneras. Dependiendo el tipo de camarote, será tu sala, mesas y ventanas que tengas.

Uno de los ejes de Disney Cruise Line son sus restaurantes temáticos. Todos siguen un sistema de cenas por rotación que permiten a los huéspedes disfrutar de todos los restaurantes durante su estancia.

En toda tu estadía tendrás encuentros con diversos personajes de Disney. Prepara tu cámara.