Los Ángeles se alista para recibir al mundo entero en uno de los eventos más importantes del deporte: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como ciudad sede, L.A. no solo promete partidos inolvidables, también te espera con playas icónicas, cultura vibrante, gastronomía de talla mundial y un aire de celebridad que se respira en cada rincón.

Si vas a venir por el fútbol… quédate por todo lo demás. Porque en Los Ángeles, cada día se vive como si fuera una premier.

Los Ángeles, ciudad sede del Mundial 2026

El moderno SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, será uno de los escenarios estelares del torneo. Con capacidad para más de 70,000 aficionados y tecnología de última generación, este estadio ha sido elegido para albergar el primer partido de la Selección de Estados Unidos, el 12 de junio de 2026, marcando así un momento histórico para el fútbol en casa.

Además, L.A. será sede de ocho encuentros en total, incluyendo cinco partidos de fase de grupos, dos de octavos de final y uno de cuartos, consolidándose como uno de los epicentros del Mundial 2026. La emoción del torneo no se limitará a la cancha: toda la ciudad vivirá al ritmo del fútbol.

Cultura, arte y experiencias locales que sorprenden

Explorar Los Ángeles es caminar por un set de cine viviente. Desde el Paseo de la Fama en Hollywood hasta los murales vibrantes del Arts District, cada rincón cuenta una historia. Barrios como Silver Lake, Koreatown o Echo Park ofrecen una mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo, con tiendas vintage, cafés de autor y galerías emergentes.

Y si hablamos de arte, el Getty Center, el LACMA y el Broad Museum son imperdibles para quienes quieren ver de cerca obras icónicas o perderse entre jardines y arquitectura vanguardista.

The Getty Center museum/ iStock/ RokaB

Sabores auténticos con estilo californiano

La cocina angelina es tan diversa como su gente. Aquí no solo encuentras cualquier tipo de variedad de tacos—como en si estuvieras en México, también otras joyas del street food local. Puedes probar hot dogs estilo L.A., cubiertos con jalapeños, cebolla caramelizada y salsas picantes; el clásico corn dog crujiente estilo feria; o incluso platos fusión como el Korean BBQ burrito o hamburguesas veganas de autor.

También puedes explorar barrios con propuestas únicas como Little Tokyo, Sawtelle Japantown, Chinatown o Boyle Heights, donde se celebran culturas culinarias del mundo entero.

Naturaleza urbana y experiencias deportivas inolvidables

Para quienes buscan planes al aire libre, Los Ángeles es un paraíso deportivo. Puedes hacer senderismo en Griffith Park con vista al icónico cartel de Hollywood o ver el atardecer desde Runyon Canyon.

Pero también puedes jugar básquet al aire libre en Venice Beach, entre palmeras y música en vivo, o unirte a un partido de vóley playero en Manhattan Beach. Si lo tuyo es la adrenalina sobre ruedas, visita el Venice Skatepark, donde el estilo californiano cobra vida entre rampas y el sonido del mar.

Santa Monica/ iStock/VitalyEdush

Y si quieres escapar por un día, Catalina Island es una joya natural a solo una hora en ferry desde Long Beach. Este pequeño paraíso frente a la costa angelina ofrece aguas cristalinas, snorkel, kayak, senderos escénicos y una atmósfera relajada que contrasta con el bullicio urbano. Ideal para quienes quieren combinar el Mundial con una experiencia costera inolvidable.

Los mejores barrios de Los Ángeles para hospedarse durante el Mundial

Si tu itinerario gira alrededor del fútbol, alojarte cerca del SoFi Stadium será la opción más conveniente. A lo largo del trayecto de 20 minutos desde el aeropuerto hasta el estadio encontrarás numerosas opciones, desde hoteles de cadenas reconocidas como Marriott y Hilton hasta moteles accesibles que ofrecen una estancia práctica y económica.

Pero si buscas algo más que solo dormir, considera estas zonas:

Marina del Rey: A solo 10 millas del estadio, esta comunidad costera ofrece hoteles frente al mar como el Ritz-Carlton y una vibrante vida junto al muelle. Desde la tranquila Mother’s Beach hasta los Canales de Venice, es ideal para relajarse y disfrutar del sur de California.

Santa Mónica: A unas 12 millas del estadio, es uno de los destinos más populares para visitantes. Aquí encontrarás hoteles boutique, vida nocturna y el famoso muelle de Santa Mónica, con juegos de feria, restaurantes y una vista inolvidable del Pacífico.

Redondo Beach (South Bay): Si prefieres un ambiente más tranquilo y familiar, esta encantadora ciudad surfer al sur del estadio es perfecta. Con numerosos hoteles y restaurantes con vista al mar, también te conecta con el cercano Dignity Health Sports Park, sede del LA Galaxy.

Un destino que te espera con los brazos abiertos

Los Ángeles combina infraestructura de clase mundial, pasión deportiva, diversidad cultural y el encanto único del estilo de vida californiano. Cada día en la ciudad ofrece una nueva historia, una nueva vista, un nuevo sabor.

Ven por la emoción del Mundial 2026, pero quédate por todo lo que Los Ángeles tiene para ofrecerte: arte, deporte, gastronomía, entretenimiento y mucho sol.

