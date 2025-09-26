Viajar en un crucero Disney es sumergirse en un mundo flotante de fantasía, donde los destinos más paradisíacos se mezclan con la magia de atracciones y personajes Disney.

Los barcos de Disney Cruise Line están diseñados para encantar tanto a los niños como a los adultos, por lo que son la opción perfecta para unas vacaciones en familia. Es el caso de su barco Disney Dream. Desde el momento en que pisas su alfombra, te reciben personajes icónicos y todo está decorado con detalles temáticos, sin perder la elegancia.

En esta guía te daremos todos los detalles de lo que puedes esperar durante unas vacaciones a bordo del Disney Dream.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

¿Cómo reservar un crucero Disney?

La manera más sencilla de reservar un crucero Disney es entrar a disneycruise.disney.go.com. Desde esta página web, podrás visualizar todos los itinerarios que ofrece la compañía y el barco que los realiza.

Para una experiencia repleta de magia, se recomienda reservar itinerarios que incluyan Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, los dos destinos exclusivos de Disney en las Bahamas. El barco Disney Dream ofrece este itinerario en una navegación de 5 días.

Una vez que reservas el crucero, debes descargar la aplicación Disney Cruise para realizar tu check in y atender las medidas necesarias para tu abordaje. Se recomienda leer con cuidado la lista de objetos prohibidos.

Los barcos de Disney que salen de Florida zarpan desde Cabo Cañaveral (Puerto Cañaveral) o Fort Lauderdale (Puerto Everglades). Así que muy atento a cuál es el tuyo. Dependiendo de eso puedes volar al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) o al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (FLL) o al de Miami (MIA). Después, viaja en taxi para llegar hasta los puertos.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Así es el barco Disney Dream

Disney Cruise Line tiene seis barcos en su flota y se prepara para recibir más próximamente. Pero alguna vez tienes que elegir el barco Disney Dream. Es el tercer barco de la flota y su viaje inaugural fue el 26 de enero de 2011. Combina el diseño clásico y el lujo moderno con la narración de cuentos de Disney.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Sus itinerarios te llevarán a navegar por las Bahamas, las islas de Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay at Lighthouse Point. Además, también hay viajes con paradas en México y varios destinos de Europa.

Sus experiencias exclusivas incluyen: la obra de teatro Beauty and the Best, el tobogán AquaDuck de tres niveles, el restaurante Royal Palace inspirado en las princesas y el club Evolution.

Se distingue porque en la popa aparece Sorcerer Mickey Mouse y en el atrio encontrarás una estatua de Donald.

¿Qué incluye el crucero Disney Dream? Atracciones, camarotes y restaurantes

El crucero incluye alojamiento en camarotes temáticos, comidas gourmet, entretenimiento para todas las edades y clubes infantiles supervisados por personal capacitado. Todo está pensado para que las familias vivan unas vacaciones inolvidables sin preocuparse por nada. Toma nota de qué atracciones no te puedes perder y cómo es el recorrido del barco.

Camarotes del Disney Dream

Hay camarotes de todo tipo a bordo del barco. Los que tienen vista al mar son ideales para disfrutar de las impresionantes vistas. Todos tienen baño, regaderas, clóset, cama cómoda, sofá cama, frigobar, tocador y amenidades de higiene.

Los elementos alusivos a Disney se hacen presentes en la decoración de los muebles, lámparas y alfombras. La excelencia del servicio también se traslada a los cruceros y siempre encontrarás detalles que harán tu estancia más feliz, como chocolates o un paliacate para que te prepares rumbo a la fiesta pirata.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Espectáculos estilo Broadway

Diariamente hay obras de teatro en el Walt Disney Theatre a las 18:00 y 20:00 horas. Su duración es de aproximadamente una hora y las historias están inspiradas en las películas Disney. En este barco, actualmente están en escena Beauty and The Beast, The Golden Mickeys y Believe,

Las obras tienen una producción al estilo Broadway con actores perfectamente caracterizados con vestuario especial, escenarios impecables y efectos especiales que aportan la magia a los espectáculos.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Fiestas en la cubierta

La cubierta se convertirá en uno de tus espacios favoritos a bordo del barco. Ahí se realiza la fiesta para zarpar a altamar. Además, durante el día puedes disfrutar de las espectaculares vistas en cubierta, de la piscina, el centro de entretenimiento acuático AquaDuck, proyección de películas Disney al aire libre y de sus estaciones de comida, helados y bebidas ilimitadas.

Por la noche, te emocionarás con la fiesta de piratas y, dependiendo la temporada, puede haber eventos temáticos. En septiembre y octubre, maravíllate con Mickey’s Mouse-querade, una celebración de Halloween al estilo Disney. Personajes como Mickey, Minnie, Donald y Goofy usan sus mejores disfraces y ofrecen una animada recepción en la cubierta. Los verás bailar al ritmo de canciones de Halloween e interactuar con los pasajeros a bordo.

Lo que no te puedes perder son los fuegos artificiales. Durante una noche del itinerario podrás ver un espectáculo de luces en el cielo. Disney Cruise Line es la única naviera con fuegos artificiales en altamar.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Áreas sólo para adultos

Los niños no son los únicos que tendrán diversión a bordo del Disney Dream. En todo el barco, encontrarás áreas sólo para adultos: salones, clubes, cafeterías especializadas, servicios fitness, bares, piscina, jacuzzis, albercas y espacios para la relajación con camastros y sillas.

Piscinas

Lo mejor del entretenimiento acuático a bordo del Disney Dream es AquaDuck, un emocionante tobogán que parece salir hacia el mar. No obstante, también hay áreas de juegos acuáticos, zonas de chapoteo, albercas familiares, jacuzzis y piscinas para adultos.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Restaurantes temáticos y servicio personalizado

Uno de los pilares de la experiencia gastronómica en el Disney Dream es su sistema de rotación de restaurantes temáticos, que permite a los pasajeros disfrutar de tres espacios únicos sin repetir menú ni ambiente.

Cada noche, los huéspedes cenan en un restaurante distinto, mientras su equipo de meseros los acompaña durante todo el viaje, creando una experiencia personalizada y continua. Esta dinámica no solo garantiza variedad culinaria, sino también una inmersión completa en la magia de Disney a través del diseño, el servicio y el entretenimiento.

Entre los restaurantes más emblemáticos se encuentra Animator’s Palate, un homenaje vibrante al arte de la animación. Las paredes se transforman en lienzos digitales donde los personajes cobran vida, y el menú ofrece platillos de inspiración norteamericana.

Royal Palace, por su parte, está inspirado en los cuentos de princesas clásicas, con un ambiente elegante y platos de cocina francesa. Finalmente, Enchanted Garden recrea un jardín encantado que cambia de iluminación a lo largo de la cena, ofreciendo una atmósfera relajante y un menú internacional.

En otros espacios del barco, encontrarás estaciones de comida rápida y helados suaves. También están incluidos en tu paquete. Lo que no se incluye son bebidas alcohólicas, refrigerios en clubes nocturnos, restaurantes de lujo Palo y Remi. Tampoco la heladería Vanellope’s Sweets & Treats.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Experiencias con personajes

Los niños aman los encuentros con personajes. Mantente atento a la app de Disney Cruise Line para ver qué personajes estarán disponibles para fotografías, dónde y en qué horario.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Oceaneer Club para niños de 3 a 10 años

El Oceaneer Club a bordo del Disney Dream es un espacio diseñado especialmente para niños de entre 3 y 10 años, donde la imaginación cobra vida en escenarios temáticos inspirados en las películas más queridas de Disney.

Este club infantil ofrece áreas interactivas como Andy’s Room, donde los pequeños pueden jugar entre juguetes gigantes como si estuvieran dentro de Toy Story, o el Millennium Falcon, una cabina de mando que permite a los jóvenes rebeldes pilotar la nave de Star Wars y diseñar su propia nave espacial. Es un entorno seguro y supervisado por personal capacitado

Espacios para adolescentes en el Disney Dream

A bordo del Disney Dream, los adolescentes tienen sus propios espacios exclusivos para socializar, divertirse y relajarse lejos del entorno familiar. Para los jóvenes de 11 a 14 años, el club Edge ofrece un ambiente moderno con estilo urbano tipo loft, donde pueden jugar videojuegos, participar en trivias, ver películas y hacer nuevos amigos.

Los adolescentes de 14 a 17 años pueden disfrutar de Vibe, un elegante lounge ubicado en la proa del barco. Este club cuenta con salas de videojuegos, áreas para ver películas (incluyendo títulos del universo Marvel), mesas de juegos, karaoke, actividades creativas y una terraza con piscinas y camastros para tomar el sol.

Espacios con costo extra a bordo del Disney Dream

Hay otros espacios del barco que tienen un costo extra, como el spa y los restaurantes Remi y Palo. También tiene costo extra lo que se consuma en clubes, bares y cualquier tipo de bebida alcohólica.

Destinos exclusivos de Disney

Disney Castaway Cay

Disney Castaway Cay es una isla privada ubicada en las Bahamas, reservada exclusivamente para los huéspedes de Disney Cruise Line que navegan en itinerarios por el Caribe y las Bahamas.

Este destino ofrece una experiencia de playa única con el sello de hospitalidad Disney, combinando clima tropical, paisajes paradisíacos y actividades recreativas para toda la familia. La isla está completamente equipada para el descanso y la diversión, con zonas para nadar, practicar deportes acuáticos, explorar senderos naturales, disfrutar de comida al aire libre.

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Disney Lookout Cay

Disney Lookout Cay at Lighthouse Point es el nuevo destino exclusivo de Disney Cruise Line en las Bahamas, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva en la cultura local con el toque mágico de Disney.

Ubicado en la isla Eleuthera, este paraíso tropical combina playas de arena blanca, aguas cristalinas y arquitectura inspirada en el arte bahameño. Los visitantes pueden disfrutar de actividades familiares, zonas de relajación, espacios dedicados a los personajes de Disney y experiencias culturales que celebran la música, el arte y las tradiciones de las Bahamas. Es un lugar pensado para conectar con la naturaleza, la cultura local y la magia de Disney en un entorno único.