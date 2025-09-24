Seguramente ya comenzaste a ver los carteles para las celebraciones del Oktoberfest: mucha cerveza, salchichas, música bávara y vestimentas típicas. Pero, ¿qué significa realmente esta festividad? ¿Por qué millones de personas se reúnen cada año en Múnich para celebrarla? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de las tradiciones más curiosas como los sombreros de pollo o los collares de pretzels?

Origen del Oktoberfest

El Oktoberfest nació el 12 de octubre de 1810 como una celebración pública del matrimonio entre el príncipe heredero Luis de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen.

La fiesta incluyó una carrera de caballos en un campo abierto que luego fue nombrado Theresienwiese en honor a la novia.

El evento fue tan exitoso que se repitió al año siguiente, y con el tiempo se convirtió en una tradición anual que evolucionó hasta convertirse en el festival que conocemos hoy.

¿Cuándo es el Oktoberfest 2025?

La edición número 190 del Oktoberfest se celebra del 20 de septiembre al 5 de octubre de 2025 en Múnich, Alemania, específicamente en el recinto de Theresienwiese.

La fiesta comenzó oficialmente cuando el alcalde de Múnich abrió el primer barril de cerveza con el tradicional grito en bávaro: “O’zapft is!” (“¡Está abierto!”).

¿Por qué la gente celebra el Oktoberfest?

Aunque el origen fue una boda real, hoy el Oktoberfest es una celebración de la cultura bávara, la hospitalidad alemana y, por supuesto, la cerveza. Es una oportunidad para reunirse, disfrutar de la gastronomía local, la música tradicional y compartir con personas de todo el mundo. Se ha convertido en el festival popular más grande del planeta, con más de seis millones de visitantes cada año.

Tradiciones más curiosas y 'extrañas' del Oktoberfest

¿Por qué la gente usa sombreros de pollo?

Los sombreros de pollo son parte del lado más humorístico y excéntrico del Oktoberfest. Aunque no tienen un origen tradicional bávaro, se han popularizado como accesorios cómicos que reflejan el espíritu festivo y desenfadado del evento. Representan la diversión sin límites y son especialmente comunes entre los turistas que buscan destacar entre la multitud.

¿Por qué la gente corre al Oktoberfest?

La “carrera” al Oktoberfest no es una competencia oficial, pero sí una tradición espontánea. En los primeros días del festival, especialmente durante la apertura de las carpas, los asistentes corren para conseguir los mejores lugares. Dado que algunas carpas no aceptan reservas, llegar temprano y correr puede ser la única forma de asegurar una mesa.

¿Por qué la gente usa collares de pretzels?

Los collares de pretzels son una mezcla de tradición y moda. El pretzel (o brezn) es uno de los alimentos más emblemáticos de Baviera, y llevarlo como collar es una forma divertida de mostrar orgullo por la cultura bávara. Además, ¡es práctico! Puedes comértelo cuando te dé hambre sin tener que buscar comida.

¿Por qué la gente se disfraza para el Oktoberfest?

Los disfraces en el Oktoberfest no son simples atuendos: son trajes tradicionales bávaros. Las mujeres suelen vestir el dirndl, y los hombres los lederhosen.

Estas prendas reflejan la historia y el folclore de la región. Además, vestir de forma tradicional es una manera de integrarse en la celebración y mostrar respeto por la cultura local. Incluso hay códigos no escritos, como la posición del lazo del dirndl, que indica si una mujer está soltera o comprometida.