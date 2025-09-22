La tecnología de comparación facial es una herramienta biométrica que la TSA ha incorporado en puntos de control de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos. Su objetivo es verificar que la persona que se presenta en el punto de revisión sea la misma que aparece en su documento de identificación, como pasaporte o licencia de conducir.

Este sistema no utiliza reconocimiento facial para vigilancia, sino que compara la imagen en tiempo real del viajero con la foto en su documento, automatizando el proceso que antes realizaban manualmente los oficiales de seguridad.

¿Cómo es el proceso al abordar un avión en Estados Unidos?

Al llegar al punto de control de seguridad, te encontrarás con un podio de verificación de documentos equipado con tecnología de comparación facial. El proceso es el siguiente:

El viajero presenta su identificación física (pasaporte, licencia, etc.).

Se toma una foto en tiempo real mediante una cámara en el podio.

El sistema compara la imagen capturada con la foto del documento.

Si hay coincidencia, el viajero continúa con el proceso de revisión.

Si el viajero no desea participar, puede optar por una verificación manual sin perder su lugar en la fila ni sufrir retrasos.

Es importante destacar que las fotos no se almacenan después de una coincidencia positiva, salvo en entornos de prueba controlados para evaluar la eficacia del sistema.

¿Dónde está disponible esta tecnología?

La TSA ha desplegado esta tecnología en casi 250 aeropuertos en todo Estados Unidos, incluyendo algunos de los más transitados como:

Atlanta (ATL)

Los Ángeles (LAX)

Chicago O’Hare (ORD)

Dallas/Fort Worth (DFW)

Seattle-Tacoma (SEA)

Además, se están realizando evaluaciones con identificaciones digitales como licencias móviles en plataformas como Apple Wallet y Google Wallet.

¿Es obligatorio?

No. La participación en el sistema de comparación facial es completamente voluntaria. La TSA ha colocado señalización clara en los puntos de control para informar a los viajeros que pueden rechazar la toma de fotografía sin consecuencias negativas.