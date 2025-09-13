La magia está más cerca que nunca para los viajeros de Latinoamérica. Walt Disney World Resort ha lanzado una promoción exclusiva que promete convertir las vacaciones en una experiencia inolvidable: el Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques, una oportunidad única para explorar lo mejor de los cuatro parques temáticos de Disney en Orlando, Florida.

¿Qué incluye esta oferta?

Con este boleto especial, los visitantes podrán disfrutar de:

Un (1) día de admisión a cada parque temático: Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Animal Kingdom y Disney’s Hollywood Studios.

Flexibilidad total: los 4 días pueden utilizarse en un período de 7 días consecutivos desde la fecha de inicio seleccionada.

Sin fechas bloqueadas ni necesidad de reservaciones previas.

Exclusivo para residentes de Latinoamérica.

La venta estará disponible del 10 de septiembre de 2025 al 15 de mayo de 2026, para viajes entre el 4 de enero y el 22 de mayo de 2026. El último día para usar el boleto será el 28 de mayo de 2026. Puedes comprar los boletos aquí .

Un parque por día, una experiencia mágica diferente

Magic Kingdom Park

El corazón de la fantasía Disney. Aquí los visitantes podrán:

Conocer el icónico Castillo de Cenicienta.

Vivir nuevas aventuras como Tiana’s Bayou Adventure y la montaña rusa TRON Lightcycle/Run.

Disfrutar del desfile nocturno Disney Starlight: Dream the Night Away.

Disney’s Animal Kingdom

Un homenaje a la naturaleza y la aventura:

Explora Pandora – The World of Avatar y vuela en un banshee en Flight of Passage.

Canta y vibra con el espectáculo Festival of the Lion King.

Realiza un safari entre animales reales en su hábitat natural.

EPCOT

Tecnología, cultura y creatividad en un solo lugar:

Sumérgete en el mundo de Moana en Journey of Water.

Disfruta de los diferentes pabellones de países.

Disfruta de Guardian's of the Galaxy Cosmic Rewind.

Disney’s Hollywood Studios

Donde el cine cobra vida:

Vive la emoción de Star Wars: Galaxy’s Edge y Toy Story Land.

Disfruta de los nuevos espectáculos: Disney Villains: Unfairly Ever After y The Little Mermaid – A Musical Adventure.

Súbete a la divertida Slinky Dog Dash o a la innovadora Mickey & Minnie’s Runaway Railway.

¿Por qué esta oferta es tan especial?

Porque está pensada exclusivamente para los visitantes latinoamericanos, quienes ahora podrán disfrutar de la magia de Disney sin complicaciones, con acceso garantizado a cada parque y sin preocuparse por fechas bloqueadas o reservaciones.