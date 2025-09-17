Para los amantes de los viajes y festivales, la modernización del Aeropuerto Internacional de Austin ha presentado grandes avances permitiendo que las aerolíneas aumenten su oferta de vuelos sin escala, creando grandes expectativas por visitar al estado estrella.

Siendo este uno de los aeropuertos con mayor crecimiento en Estados Unidos, miles de turistas podrán disfrutar de la amplia conectividad del espacio aéreo con otros países a través de Delta Airlines, Southwest Airlines, Viva Aerobus, JetBlue Airways, Copa Airlines, y Air Canada.

Asimismo, se amplió el periodo de vuelos de temporada para algunos destinos ya establecidos y las aerolíneas abrieron nuevas rutas.

¿Cuáles son los vuelos que saldrán de Austin a México?

De acuerdo con medios estadounidenses entre los vuelos que podrán salir de esta ciudad hacia alguna entidad de la República Mexicana están los servicios de:

Delta Airlines: este ofrecerá un vuelo diario de temporada hacia la paradisiaca ciudad de Cancún, Quintana Roo, y uno también para San José del Cabo, Baja California , ambos del 20 de diciembre al 12 de abril

este ofrecerá un vuelo diario de temporada hacia la paradisiaca ciudad de y uno también para , ambos del 20 de diciembre al 12 de abril Viva Aerobus: a partir del 20 de noviembre saldrán tres vuelos semanales al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Estas son las nuevas rutas que saldrán de Austin al resto de EU

Con las nuevas rutas de vuelo se espera brindar atención tanto a turistas nacionales como internacionales, cuya demanda se ha ido incrementando la finalización de la pandemia.

La empresa Southwest Airlines ofrecerá sus nuevas opciones de esta forma:

Tendrá seis vuelos semanales hacia Jacksonville, Florida, a partir del 2 de octubre

El servicio de temporada para Hayden / Steamboat Springs, Colorado , y para Fort Myers, Florida , será solamente los días sábados a partir del 7 de marzo de 2026

, y para , será solamente los días sábados a partir del 7 de marzo de 2026 Para quienes busquen viajar de Austin a Pensacola, Florida, tendrá vuelos sin escalas durante marzo y abril del siguiente año

Los vuelos sin escala hacia Palm Springs, California, sólo partirán sábados y domingos de marzo-abril de 2026

JetBlue Airways

Esta aerolínea programará dos vuelos al día hacia Fort Lauderdable, Florida, a partir del 20 de noviembre

Copa Airlines

Para solventar la demanda de viajes en al cierre de año abrirá un quinto vuelo semanal con destino a ciudad de Panamá, a partir de diciembre hasta enero de 2026

It's hot now, but you need an escape plan for winter! 🥶 Enter Panama City. Great food, scenery, and winter temps in the 80s - way past cool! 😎@copaairlines is increasing frequency to 5 times weekly from December 12 – Jan 30, 2026 -- book your trip: https://t.co/Xpb1YEPHZ9 pic.twitter.com/TNoSfXe0GI — Austin-Bergstrom International Airport (@AustinAirport) September 15, 2025

Air Canada

A través de esta aerolínea Austin conectará con Montreal teniendo tres vuelos por semana desde el 25 de octubre hasta el 27 de marzo del siguiente año

Delta Airlines