Nuevamente, Donald Trump rompió todos los protocolos y las reglas y protagonizó un momento que ha sido catalogado por algunos como muy desafortunado: el presidente de Estados Unidos se encuentra de visita en Reino Unido y fue recibido por los príncipes de Gales; durante su breve encuentro frente a las cámaras, el mandatario lanzó un inapropiado piropo a Kate Middleton sin importarle que ahí estaba el príncipe William y Melania Trump.

Donald Trump es conocido por ser impredecible, nunca se sabe a ciencia cierta qué va a decir, por lo que se puede esperar lo que sea viniendo de él; el mandatario ha demostrado que no tiene un “guión” y parece que sencillamente expresa lo primero que se le viene a la mente.

Prueba de ello sería lo que sucedió en su primer encuentro con los príncipes de Gales durante su vista de Estado en Reino Unido; el político y su esposa Melania Trump fueron recibidos por la pareja real en el Jardín Amurallado del Castillo de Windsor; cuando descendieron del helicóptero Marine One ya los esperaban Kate y William para darles una calurosa bienvenida.

Trump primero saludó al príncipe William y rompió el protocolo con él al darle una palmada en la espalda. “Hola, amigo, ¿cómo estás?”, dijo el mandatario al príncipe, quien únicamente sonrió. Pero con Kate Middleton, Trump rebasó los límites ya que estrechó su mano y le lanzó el siguiente piropo: “Hola, hermosa, tan hermosa”.

Mientras pronunciaba estas palabras, Trump no soltó la mano de la princesa de Gales, quien se veía nerviosa ante el piropo inesperado que recibió de parte del presidente de la Unión Americana.

Luego de que su esposo le dijera “hermosa” a Kate Middleton, Melania Trump reaccionó y saludó a la princesa, pero de una forma muy fría y distante e, incluso, fue criticada por la prensa porque no le hizo reverencia.

La reacción del príncipe William fue totalmente diferente y en un intento por proteger y hacer sentir mejor a su esposa, colocó su mano en su espalda y le indicó que era momento de caminar para dirigirse al siguiente lugar en el que se encontrarían con el rey Carlos III y la reina Camila Parker.

El presidente Trump también le preguntó al heredero al trono de Reino Unido por sus hijos a lo que William respondió: “Están bien y en la escuela. El nuevo trimestre empezó hace un par de semanas”.

Posteriormente, Donald Trump le dijo a Kate: “Estamos impresionados. Hacía tiempo que no hablabas conmigo”, a lo que William contestó en tono de broma: “Ha extrañado nuestras charlas (…) podemos hablar ahora que estás de visita”.