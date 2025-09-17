Con la segunda visita de Estado que hace Donald Trump al Reino Unido envestido como presidente de Estados Unidos, la Casa Real lo recibió con una lujosa cena, la cual como todo lo que sucede en el Castillo de Windsor, en la que se aplicó el más estricto protocolo de etiqueta.

No sólo está llamando la atención la ropa que viste Melania Trump o la de la princesa de Gales, Kate Middleton, también el orden que ocupan los integrantes de la comitiva del mandatario estadounidense en la recepción real.

De acuerdo con People, para que los más de 160 invitados ingresaran al banquete, las personas con mayor rango de la comitiva ocuparon los asientos más cercanos a los reyes, Carlos III y Camila, o a los príncipes William y Kate.

Entre los invitados que viajó con Donald Trump a su visita oficial al Reino Unido están su hija menor Tiffany, de 31 años, y su esposo Michael Boulos, de 25 años, quien es un CEO de tecnología.

A pesar de ser la hija del presidente de Estados Unidos, la Casa Real le designó entrar al banquete cinco lugares por detrás de su marido, quien caminó junto con la princesa de Gales.

Con este panorama, ella tuvo que entrar en compañía Tim Cook, CEO de Apple, es decir sin ser escoltada por ningún miembro de la realeza.

Incluso aún en la mesa, Tiffany no se pudo sentar junto con su esposo, ya que, según el protocolo, los asientos también son asignados.

Las imágenes muestran que Boulos se sentó a dos lugares del rey Carlos III, quien a su derecha estaba Donald Trump, seguido por la princesa Kate y luego él.

Los medios especializados reportan que Tiffany Trump tuvo que caminar detrás de su esposo debido a la importancia del cargo que tiene Boulos en el mundo de la tecnología.