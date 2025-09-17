Melania Trump llegó a Reino Unido con Donald Trump como parte de una visita de Estado oficial, en la que se reunió primero con los príncipes William y Kate Middleton en Windsor para luego encontrarse con los reyes Carlos y Camila.

El encuentro con los príncipes de Gales se hizo viral en redes sociales debido a que Melania se negó a hacer reverencia a Kate y quiso opacarla con la elección de ropa que hizo.

Los seguidores de la realeza esperaban que los Trump, principalmente Melania, hicieran la tradicional reverencia a Kate como parte de sus saludos, pero la primera dama se limitó a estrecharle la mano.

Además de limitar su saludo, los internautas destacaron que Melania intentó opacar a Kate con su elección de ropa; mientras Kate lució uno de sus característicos looks firmados por Emilia Wickstead, compuesto por un vestido abrigo largo en rojo burdeos y un sombrero, Melania apostó por un diseño exclusivo de Christian Dior Haute Couture.

La primera dama de Estados Unidos llegó a Windsor con una falda recta en color gris oxford a juego con un abrigo de cuello alto; ambas prendas presentaron la icónica silueta de Dior New Look que se puso de moda en 1947.

Melania sumó un sombrero morado de ala ancha, similar a los que usó en la investidura de su marido en enero pasado.

Cabe destacar que no es una obligación que los jefes de Estado visitantes hagan referencias a los reyes o a los príncipes, sino que se ve dentro de la monarquía como un gesto tradicional y de respeto a sus anfitriones.

Esta es la segunda visita de Estado de Donald y Melania Trump; la primera ocurrió en 2019, durante su primera administración presidencial de Estados Unidos, cuando todavía estaba la reina Isabel II. Hasta el momento, Trump ha sido el único presidente que ha recibido dos invitaciones de estado británicas.

Melania ignora a la reina Camila por Kate Middleton

Otro momento que marcó las primeras horas de la visita de los Trump en Windsor fue cuando Melania interrumpió una plática con Camila para prestarle atención a Kate.

En redes circulan videos del momento en el que Camila le da la bienvenida a Melania al Castillo de Windsor, pero mientras hablaban, Melania la ignoró abruptamente para saludar a Kate y dirigirle toda su atención.

Tras estos momentos, un portavoz de los Trump señaló que la pareja presidencial estaba “encantada” de tener a Kate “al frente y al centro” de la visita de Estado y de las actividades que se llevarán a cabo en los siguientes días con la familia real.

“La inclusión de la princesa Kate en tantos eventos durante la visita de estado es un honor”, señaló el portavoz.