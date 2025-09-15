Cazzu inició su gira Latinaje en vivo con gran éxito en la Movistar Arena de Argentina, tan sólo días antes de llegar a la Ciudad de México, donde tiene presentaciones con ventas totales en el Auditorio Nacional.

En las primeras fechas en Argentina, Cazzu causó conmoción entre sus fanáticos, entre otras cosas, por pronunciar una indirecta a su ex Christian Nodal y por romperse a llorar en medio de una canción. ¿Qué pasó?

En redes sociales circulan videos de estos dos momentos que marcaron el inicio de su gira. Mientras interpretaba la canción Piénsame, Cazzu pronunció una frase, que se dice es dirigida a Nodal, con evidente emotividad: “Vos pensaste que eras el diablo”, dijo La Jefa del trap.

Asimismo, en esta misma canción, la cantante argentina rompió en lágrimas hasta el punto de detener su interpretación por unos segundos; sin perder la sensibilidad, Cazzu retomó su interpretación tras recibir el apoyo de sus fanáticos que la estaban viendo y escuchando en vivo.

Cabe destacar que la canción Piénsame habla del amor dentro de una relación romántica y que en algún momento Cazzu y Nodal cantaron juntos mientras eran pareja.

Luego de que se hicieran virales los videos, los internautas señalaron que Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, recordó a Christian y sus buenos momentos juntos antes de la polémica separación que tuvieron el año pasado.

Sus fanáticos más acérrimos destacaron, por su parte, que en realidad esta canción está inspirada en su abuela y no en Nodal, ya que actualmente tiene una mala relación con el padre de su hija Inti y no ha podido separarse de la controversia que protagoniza su ex con Ángela Aguilar.

Los conciertos con los que abrió su gira en Argentina ocurrieron en medio de la celebración del segundo cumpleaños de su pequeña hija. En sus redes sociales, la cantante de Isla Verde compartió detalles del festejo.

En varias fotos, Cazzu aparece con Inti en medio de una fiesta con celebración de plátanos, ambas posan combinadas con roma de cuadros blancos y verdes olivo.

No se sabe si Christian Nodal estuvo presente en el segundo cumpleaños de su hija ya que en días anteriores había estado preparando su show en Michoacán donde fue convocado para cantar en las Fiestas Patrias. Se sabe que la pequeña no puede viajar a México debido a que el cantante no ha cedido el permiso de viaje necesario para que pueda salir de Argentina con su madre.