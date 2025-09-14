Ante la negativa de vivir con Donald Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Melania Trump tendrá que acceder a asumir su lugar como primera dama a tiempo completo ahora que su hijo se mudará a Washington DC.

De acuerdo con los informes, Barron Trump se está mudando a la Casa Blanca para estar más cerca de su padre, aún cuando debería estar iniciando su segundo año en la escuela de negocios de Stern en la Universidad de Nueva York (NYU).

Recientemente, el menor de los herederos Trump se convirtió en tema de conversación luego de que se informara que no había asistido al inicio de su segundo año en la escuela debido a que se estaba mudando a la Casa Blanca, donde vivió durante el primer mandato de su padre.

¿Barron Trump dejó la carrera de negocios en la NYU?

Barron, de 19 años, no abandonó la carrera de negocios, sino que cursará lo que resta de la carrera desde la sede de la NYU en DC, donde está el programa MBA Ejecutivo de Stern, muy cerca de las instalaciones de la Casa Blanca, bajo el cuidado y compañía de su padre.

Una vez que Barron inicie el curso, podrá obtener un MBA (Maestría en Administración de Empresa) en dos años.

Una fuente le dijo a People que el menor de los Trump, de 19 años, está tomando esta nueva oportunidad en Washington para estudiar, pero también para involucrarse más en los negocios y desarrollar su propia empresa.

“Barron ha estado trabajando activamente en sus propios intereses financieros y ha pasado tiempo con otras personas con las que está involucrado en esa área”, cita People. “Aún así, ha pasado mucho tiempo con su familia”, agregó.

Previo a su mudanza a Washington, se informó que Barron había terminado una breve relación romántica en Nueva York. NewsNation dijo en su momento que el heredero estaba saliendo con una misteriosa joven con la que “pasaba mucho tiempo”, pero al parecer su interés amoroso terminó debido a los planes de Barron para su futuro profesional.

¿Melania Trump regresará a la Casa Blanca?

Melania había dejado claro que no regresaría a la Casa Blanca a tiempo completo durante la segunda administración de su esposo como presidente.

Según sus planes, asentaría su residencia en Nueva York para estar cerca de su hijo tanto como fuera posible; también pasaría tiempo en la residencia Mar-a-Lago de los Trump.

Ante el cambio de la decisión de su hijo, Melania podría regresar junto a Donald Trump y retomar su título como primera dama 24/7.