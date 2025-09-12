Ante las malas noticias que aseguran que el rey Carlos III está perdiendo la batalla contra el cáncer, la familia real ha aceptado que el monarca británico se reúna con el príncipe Harry y Meghan Markle para que lleven a Reino Unido a sus hijos, Lilibet Diana y Archie y, así puedan convivir con su abuelo, quien se encuentra grave de salud, según revelaron medios británicos.

Dentro del Palacio de Buckingham no se deja de hablar del estado de salud del rey Carlos III; su situación tan delicada se ha filtrado a la prensa, la cual señala que el monarca está muy grave debido al avance de su enfermedad. Aunque en público intenta mostrarse fuerte, en privado, el soberano deja ver su fragilidad, así lo reveló una fuente a RadarOnline.

“Carlos está poniendo cara de valiente porque quiere tranquilizar al público, pero la verdad es que es mucho más débil de lo que deja ver (…) tras las puertas del palacio, su salud es frágil. Sus comentarios optimistas son más una cuestión de apariencia que de realidad; sabe que la gente busca en él fortaleza”, indicó el informante.

Carlos, quien asumió el trono en 2022, ha buscado atender todos los compromisos reales a pesar de su diagnóstico. De manera interna, los asesores del Palacio lo han descrito como “resistente” y “dispuesto a cumplir con sus deberes,” pero algunos creen que la presión para parecer fuerte le está pasando factura; quienes lo ven de cerca, han dicho que el rey está pasando por un mal momento.

Es por eso que Harry y Meghan estarían dispuestos a llevar a sus hijos para que se reúnan con su abuelo después de 3 años de no verlos. De acuerdo con el Daily Mail, el rey verá a los duques de Sussex: “El Rey quiere ser abuelo de sus nietos, lo que es un incentivo importante. Se alegró mucho cuando vinieron para el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y pudo pasar tiempo con ellos”, contó la fuente.

Pero eso no sería todo, sino que el regreso de toda la familia Sussex implicaría una reconciliación entre la Casa real y Meghan y Harry, ya que se les permitiría volver a la realeza. Aunque esto suceda, algunos expertos creen que la presencia de la exactriz de “Suits” está en duda, debido a los serios problemas que tiene con William y Kate Middleton; es importante mencionar que Meghan no ha regresado a Reino Unido desde el fallecimiento de la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

De momento, solamente Harry se encuentra en Inglaterra, disfrutando de los momentos que pasa en su antiguo hogar; algunos medios señalaron que se vio al duque de Sussex muy contento ya que está “encantado” de estar de vuelta.