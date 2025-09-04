Kate Middleton reapareció junto a su esposo, el príncipe William, en los jardines del Museo de Historia Natural de Londres. Lo que llamó la atención fue su nuevo look: un cabello más largo y rubio.

Tras su lucha contra el cáncer y de anunciar en enero pasado que estaba “en remisión”, la princesa de Gales se lució con un cabello más claro de lo usual y más largo durante su visita a los jardines renovados.

La duquesa de Cambridge se dejó ver con una melena rizada, con más volumen de lo normal y un largo que rozaba la mitad de su espalda.

Luego de que se hicieran virales las fotografías, Kate fue criticada en redes sociales por utilizar una peluca “mal puesta”, que no le favorece y que “no se ve natural”. Los internautas llegaron a esta conclusión luego de observar la forma en que está peinado el cabello, el volumen y lo largo que está, ya que hace poco fue vista en público y no tenía el mismo corte.

Otros usuarios sugirieron que el nuevo cabello de Kate es en realidad una peluca que está sustituyendo al cabello que perdió durante sus quimioterapias.

“Se ve terrible”, dijo un usuario de X, “Es una peluca, probablemente perdió su cabello durante los tratamientos contra el cáncer”, señaló otro.

Esta aparición en público fue la primera de la próxima pareja de reyes de Reino Unido desde sus vacaciones de verano.

That’s a wig… she probably lost her hair during cancer treatments — Gina Milan (@ginamilan_) September 4, 2025

El nuevo look de la princesa representa un cambio intenso al color castaño con la que se le ha conocido siempre; la última vez que se le vio con su color original fue durante su asistencia al Campeonato de Wimbledon, en julio pasado.

Esta no es la primera vez que Kate se convierte en conversación por su cabello. En noviembre del año pasado apareció en público luego de su diagnóstico con un estilo de cabello algo diferente a lo que se acostumbra a ver en ella. En dicha ocasión, la princesa mostró su cabello color chocolate con supuestas extensiones y fleco.

Los usuarios de internet dijeron en su momento que no se trataba de una peluca ya que se veía natural y que la línea alrededor del rostro se veía bien, sin cabello pegado.

Hasta el momento no hay detalles sobre los tratamientos a los que se sometió la próxima reina y si estos le hicieron perder su cabello. Se sabe que la duquesa fue diagnosticada de algún tipo de cáncer luego de someterse a una cirugía abdominal.

En 2024 anunció que sus tratamientos habían finalizado y que estaba “ansiosa por volver al trabajo y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses”.