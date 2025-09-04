Heidi Klum realizó una nueva sesión fotográfica para The Magazine Global, con la que colaboró para aparecer en la portada de la edición de septiembre.

A través de redes sociales, la supermodelo compartió un par de fotografías de este trabajo, en las que aparece haciendo alarde de la silueta de infarto que conserva a los 52 años de edad ataviada con dos trajes de baño de temporada.

En una de las imágenes, Heidi aparece en medio de una piscina infinita, con la playa de fondo, luciendo el bralette de un traje de baño rojo con llamativo escote y cuello halter. Para la segunda foto, la alemana hizo alarde de su figura de impacto con un conjunto dorado, compuesto por un sostén de triángulo y un bikini atado por los costados.

En ambas fotos, que se hicieron virales en internet, la modelo alemana se dejó ver con un estilo de maquillaje natural, con base que le dio efecto de porcelana a su piel, blush bronceado y ligeras sombras en los párpados. Heidi mostró su belleza con su piel bronceada por el sol; su cabello tomó protagonismo al lucirse alborotado por la humedad del mar.

Su actividad en redes sociales ocurre después de dar un vistazo de los preparativos para su fiesta anual de Halloween, que se llevará a cabo en Manhattan. En redes sociales, la llamada “Reina del Halloween” compartió el primer adelanto de lo que será su disfraz.

Fue en un video que mostró el momento en que su diseñador de maquillaje, Michael Marino, le estaba tomando moldes a sus dientes, lo que indicaría que Heidi usará una dentadura postiza para su disfraz.

Con el paso de los años, Heidi se convirtió en la “Reina del Halloween” debido a sus extravagantes fiestas y los disfraces que diseña cada año para ser la anfitriona perfecta.

El año pasado la modelo se hizo viral en internet por usar un disfraz perfecto del extraterrestre E.T; el 2023 usó un disfraz de lombriz de tierra. mientras su esposo Tom Kaulitz fue un pescador.

“Me presiono mucho para crear algo cada vez mejor. No quiero decepcionar a los amantes de los disfraces. Sé que hay muchísima gente creativa y fans emocionados por ver lo que hago cada año”, dijo en una entrevista la modelo sobre los preparativos de su fiesta anual.

Mientras se ocupa en el próximo Halloween, Heidi también trabaja en sus proyectos laborales como parte del cast del programa Project Runway junto al diseñador Christian Siriano.