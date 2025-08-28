Heidi Klum y su hija Leni arrasaron con la atención de propios y extraños durante su aparición en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que dio arranque esta semana con un sinfín de invitados de alto perfil en la industria del cine.

La supermodelo acaparó la atención ataviada con un impresionante vestido rosa salmón de Intimissimi, diseñado al estilo strapless, con corsé de paneles traslúcidos y escote corazón.

El vestido también presentó una falda asimétrica, hecha sobre tela satinada. Le sumó un par de zapatillas de tacón de aguja y exclusiva joyería de diamantes, así como un clutch color nude que le hizo juego a la lujos aprenda.

Por su parte, Leni, de 21 años, se encargó de ser el centro de atención un con vestido negro, también de Intimissimi, diseñado con un corsé traslúcido, escote corazón y finos tirantes; la falda presentó un corte recto hasta el suelo.

Según dijo la joven modelo, las joyas que llevó a la gala, incluido un collar de esmeraldas, fueron parte de una colección exclusiva de Lorraine Schwartz.

Madre e hija lucieron su belleza con maquillaje en tonos naturales, pero glamorosos, con el cabello suelto peinado en mechones ondulados.

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks. Foto: EFE

Recientemente Heidi, de 52 años, y su hija se convirtieron en el centro de las críticas luego de trabajar juntas para Intimissimi como modelos de lencería en varias campañas; según han dicho los internautas en redes sociales, es “raro” ver cómo Heidi “explota la sensualidad de su hija pequeña” frente a las cámaras; otros comentaristas han señalado que parecen estar haciendo “incesto”.

Las críticas y comentarios negativos hacia las celebridades y sus trabajos con la marca de ropa interior las han llevado a desactivar los comentarios en Instagram cada vez que hacen una campaña publicitaria.

En una reciente entrevista que dio Klum sobre los comentarios en línea, ésta señaló que hace caso omiso a lo que se dice de ellas y que está orgullosa de trabajar con su hija en algo que ambas aman.

“Mucha gente dice: 'Oh, no sé por qué madre e hija hacen esto juntas'”, dijo la modelo en una entrevista con People. “¿Pero para nosotros? Estoy orgullosa de mi hija. Ella está bien conmigo así”, agregó.

En una declaración separada para la revista Glamour Alemania, Leni señaló que intenta ignorar las críticas y hacer lo que más le gusta: “Siempre intento recordar que, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le guste”, declaró. “Simplemente no tienes control sobre ello y no puedes centrarte demasiado en lo negativo. Pero hay muchísimas más reacciones positivas”, añadió.