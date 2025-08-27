Cazzu rompió el internet luego de compartir nuevas fotografías en sus redes sociales de sí misma luciendo etérea y más bella que nunca.

En las imágenes, la celebridad se dejó ver ataviada con un pequeño conjunto lencero negro con rojo, con un bralette de finos tirantes y un bikini del mismo estilo y tono. Le sumó un liguero con medias negras minimalistas y fina joyería.

Lució su cabellera oscura peinada sobre sus hombros con mechones ondulados. Su rostro estuvo maquillado con una ligera capa de base natural, labial nude mate, sombras marornes, así como un fino cat eye negro y pestañas con rímel negro.

Las fotografías fueron tomadas dentro de un set oscuro, con luces en tonalidades doradas, bajo la misma estética que ha utilizado en su reciente era musical.

De hecho, Cazzu utilizó varias fotografías de esta última sesión para promover las últimas fechas de su gira Latinaje en vivo por varias partes de Latinoamérica, incluida la Ciudad de México, Mérida, Puebla y Monterrey.

Las actualizaciones de la argentina en redes sociales ocurre después de haber regresado con gran éxito a su página de Only Fans, misma que dejó para centrarse en su maternidad.

El fin de semana pasado la cantante se convirtió en tendencia luego de anunciar vía Instagram su gran regreso con una sexy fotografía en lencería. Minutos después de la reapertura de la página, en redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes que subió para sus suscriptores.

A la par de su regreso al contenido exclusivo para fans, la cantante hizo un live con Noriel en el que reveló que está abierta al amor de nueva cuenta tras la polémica con Christian Nodal, incluso dijo lo que busca en una nueva relación y cómo sería su hombre ideal.

Aunado a estas declaraciones, La Jefa sorprendió a sus seguidores al revelar que tenía un crush con un rapero venezolano; sin embargo, no dio detalles ni nombres “por respeto”.

“El crush de toda mi vida es venezolano (...) rapero. Es el hombre definitivo, jamás lo diré por respeto (...) Pienso y no entiendo por qué no es mi marido”, dijo entre risas evidentemente nerviosas dirigidas a Noriel.