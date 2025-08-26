A más de un año de su separación de Christian Nodal y de polémica que se desató por el matrimonio de éste con Ángela Aguilar casi de inmediato de anunciar su rompimiento, Cazzu dice estar lista para encontrar de nuevo el amor.

Durante una transmisión en vivo que hizo en redes sociales con el cantante puertorriqueño Noriel, la argentina respondió contundente cuando le preguntaron qué es lo que busca en un hombre para poder iniciar una relación romántica.

“Siempre digo que yo no soy linda, pero tengo tremendo flow, el que diga lo contrario, miente”, comentó La Jefa para después opinar sobre lo que busca en alguien más en cuanto a físico, fama y dinero.

“Nunca se vuelven lindos, sólo tenían fama y plata. Pero si tiene fama, tiene plata y canta lindo; si tiene talento, no importa mucho si es lindo, el talento compra. Una cosa es tener fama y plata, eso lo puede tener cualquiera y no te hace más atractivo. Atractivo te puede hacer que seas una persona talentosa, carismática”, señaló la cantante de Con otra.

Cazzu agregó que a ella no le importa que la otra persona con la que sale sea rica, lo terminaría si se da cuenta que en realidad es una mala persona, para ella no hay lugar en su vida para recibir “imbéciles”.

“Billete o fama, ninguna, boludo. Podés tener un montón de plata y ser un imbécil, podés tener fama y ser un tarado. No te lavas los dientes, eres horrible. En cambio, podés elegir ser un tipo del bien, sin tener fama y plata, pero trata de tener otra cosa más piola, como dos dedos de frente, por ejemplo. Un poco de sentido común”, agregó.

En el mismo live, Cazzu dijo que tenía un crush con un rapero venezolano, hecho que emocionó a sus fanáticos y originó comentarios de apoyo a su vida amorosa después de la polémica con Nodal.

Según dijo, tiene una atracción con un hombre bastante especial en su vida, aunque no reveló el nombre y sólo dijo que se trataba de un rapero venezolano.

“El crush de toda mi vida es venezolano (...) rapero. Es el hombre definitivo, jamás lo diré por respeto (...) Pienso y no entiendo por qué no es mi marido”, reveló entre risas evidentemente nerviosas dirigidas a Noriel.

Al parecer el padre de su hija Inti y el escándalo ya es cosa del pasado y ahora, con el éxito internacional que ha tenido por su álbum Latinaje y el inicio de su gira con el mismo nombre, la cantante está abierta a nuevas experiencias, al amor y a la felicidad.