Cazzu causó euforia este fin de semana luego de anunciar que retomaba su contenido exclusivo para fanáticos luego de una larga pausa que se tomó durante su relación con Christian Nodal y su maternidad.

La cantante argentina dio los primeros vistazos del nuevo contenido que estará compartiendo en Only Fans a partir de ya; uno de ellos se trató de una sexy y glamorosa sesión fotográfica en lencería que compartió bajo una estética oscura.

En una de las fotografías, que precisamente es la portada de su página, Cazzu aparece posando frente a la cámara ataviada con un bralette de estampado de leopardo y finos tirantes, combinado con un bikini de hijo de cintura baja confeccionado sobre tela oscura.

Lució su belleza destacada con maquillaje que le dio una apariencia juvenil y glamorosa; su cabello se lució peinado en mechones ondulados sobre la espalda.

La reciente publicación surge después de anunciar en sus stories de Instagram que regresaba a la página azul para compartir contenido exclusivo para sus fanáticos más leales; en el anuncio, Cazzu compartió una foto de sí misma dentro de un set decorado con elementos cálidos y ella sentada en una cama tomándose una selfie.

“Estoy de regreso, perras”, escribió dentro de la imagen, compartiendo el enlace de su perfil en el sitio.

De acuerdo con los informes, Cazzu ofrece contenido exclusivo a sus fans por 10 dólares; esto lo comenzó a hacer en 2020 cuando compartió por primera vez trabajos exclusivos para sus suscriptores.

La nueva actividad de La Jefa ocurre previo al inicio de su gira Latinaje en vivo por Latinoamérica, misma que tendrá paradas en varias partes de México, incluida la Ciudad de México con presentaciones en el Auditorio Nacional.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) la argentina expresó su emoción por el inicio del tour escribiendo: “Qué poquito falta para Latinaje en vivo”.

La esperada gira comenzará el próximo 13 de septiembre con varias fechas en Argentina; la cantante de Con otra llegará a la Ciudad de México el 14 de octubre para dar dos fechas con lugares agotados. Luego de ello, Cazzu se presentará en Monterrey, Mérida y Puebla.

Cazzu está 100 por ciento enfocada en su carrera como cantante y en criar a su hija Inti mientras que su ex, Christian Nodal, está sumergido en una nueva polémica junto a su esposa Ángela Aguilar por las declaraciones que le dio a Adela Micha sobre el triángulo amoroso.