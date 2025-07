Cazzu está triunfando a lo grande tras el lanzamiento de su álbum Latinaje y el éxito que le ha significado la venta total de las primeras fechas de su gira musical, principalmente en México y en su natal Argentina.

Recientemente, la cantante apareció en la portada de la revista de moda Marie Claire, para la que hizo una glamurosa sesión fotográfica y dio una entrevista en exclusiva.

En las fotos, Cazzu aparece modelando varios conjuntos de lujo, uno de ellos se trata de un maxivestido casual negro, que ayudó a delinear su silueta trabajada; el look contó con cuello de tortuga ajuste en la cintura y una abertura sobre la pierna derecha.

También usó prendas de cuero que van más apegada a su estética gótica, así como diseños de alta costura vanguardistas.

Lució su cabellera oscura peinada en un moño enrollado con mechones ondulados. Su rostro estuvo maquillado con una ligera capa de base natural, labial rojo mate, sombras marornes, así como un fino cat eye negro y pestañas con rímel negro.

Luego de que se compartieran estas fotografías en Instagram, los fanáticos de La Jefa no tardaron en dejar sus comentarios de amor y cariño; muchos de ellos le escribieron que se ve como toda “una reina” y que se ve mejor que nunca, más bella y feliz.

Para la edición de Marie Claire de julio, Cazzu dio una entrevista exclusiva en la que habló sobre su carrera dentro de la música urbana en su natal Argentina y cómo ha alcanzado otro nivel con su boom en toda Latinoamérica.

“La música siempre ocupó el primer lugar de mis deseos”, dijo la artista. En la charla agregó que Avril Lavigne fue su principal inspiración para construir su identidad y definir la dirección que tomaría su vínculo con la música.

“Para mí era muy importante su actitud, como que parecía que no le importaba nada, súper rockstar, desaliñada, buena música, me encantaba…”, recordó.

Según contó, la música y la fama también le hizo descubrir qué tipo de artista quería ser; en lugar de ser alguien que se dejara llevar por la atención mediática se dio cuenta que quería ser “menos egocéntrica” y más empática, principalmente con las mujeres que la siguen.

“Muy temprano me di cuenta que eso a mí no me gustaba, yo necesitaba tener una razón más válida y menos egocéntrica, ahí apareció el feminismo en mi vida”, apuntó.