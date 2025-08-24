Christina Aguilera consintió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir detalles de su más reciente sesión fotográfica, ataviada con un glamoroso look rojo, al estilo Baywatch.

En las imágenes, la cantante se lució más bella y nunca, con un cambio de imagen radical, usando un traje de baño estilo bodysuit rojo carmesí de un sólo hombro, así como un par de zapatillas de tacón de aguja y gafas solares rectangulares.

LEE MÁS: Katy Perry irradia belleza con atuendo totalmente transparente en Nashville

La estrella, de 44 años, usó también pendientes de oro, anillos a juego y una manicura fresca en color blanco lechoso. “El desayuno está servido”, escribió bajo las fotos tomadas en un camastro dentro de una piscina como el mar detrás de ella.

Presumió una imagen renovada con su cabellera rizada en corte degrafilado y mechones en tono rubio platinado Su rostro estuvo definido por una base de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial nude y blush bronceado.

Durante el último año, Xtina, como se hace llamar en redes sociales, fue blanco de críticas por el cambio de imagen radical y pérdida de casi 20 kilos a la que se sometió previo a su residencia en Las Vegas.

Según Health, Christina Aguilera cumplió su propósito de bajar de peso con dietas sanas y equilibradas además de una estricta rutina de ejercicios.

En una entrevista pasada que tuvo con L’Officiel Italia, la cantante dijo que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además agrega un régimen en plantas y consume frutas y verduras todos los días sin falta.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana le suma yoga, boxeo, entrenamiento con fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Aunque reveló sus secretos de belleza y bienestar, la cantante ha sido criticada por supuestamente usar Ozempic, un medicamento meramente recomendado a pacientes con diabetes y que en los últimos años se puso de moda entre las celebridades de Hollywood para perder peso, para recuperar su cuerpo esbelto y delgado del que presumía a inicios de los 2000.

Si bien no ha desmentido estas afirmaciones que circulan en internet, la cantante se pronunció ante sus fanáticos para pedirles que no hicieran caso a lo que se hablaba de ella en torno a su cuerpo.

Asimismo, señaló que “nadie merece una explicación” sobre lo que hace con su vida y su cuerpo y que lo importante para ella es aceptarse tal y como es: “La aceptación implica aceptarse a uno mismo primero. Y el difícil camino que a veces supone llegar allí”.