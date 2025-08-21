La gira internacional 2025 de Katy Perry, "The Lifetimes Tour", ha tenido momentos excepcionales desde que el desmayo de una fan en el escenario hasta el reporte de accidentes donde la cantante se ha visto afectada.

Pero sin duda el más llamativo para los mexicanos acaba de ocurrir durante su concierto en Atlanta del pasado miércoles, cuando un fan disfrazado de gatito morado se disculpó por el programa Venga La Alegría.

El fan había sido invitado a subir al escenario, Katy Perry se emocionó al saber que era de México, le acercó el micrófono y el fan dijo: "Te quiero pedir perdón por el programa Venga La Alegría".

Enseguida se escucharon algunas risas, seguro varios de sus fanáticos sabían de la "rara experiencia", calificada así por cibernautas, que vivió en el show de Tv Azteca en noviembre del año pasado.

Perry contestó: "Sí deberías disculparte" y ante el nerviosismo del joven representando a sus "katy cats", la cantante aseguró que pese a ello ama nuestro país.

"¿Sabes porque siempre voy a regresar a México? Porque amo México", dijo.

Luego continuó interactuando con el público y dando su espectáculo que inició el pasado abril en la Arena Ciudad de México.

“YOU SHOULD BE SORRY”



Amando a este fan de Katy Perry pidiéndole disculpas por la experiencia de Venga La Alegría, pero amando más la respuesta de Katy 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ApZivoHdtO — Pako Salado (@pakosaladote) August 21, 2025

Katy Perry estuvo de visita en México a finales de 2024 y durante su gira de medios la llevaron al programa matutino Venga La Alegría que es transmitido por televisión nacional.

Usualmente los artistas cuando están promocionando un evento o disco, suelen conceder unos minutos a entrevistas o dar pequeñas conferencias de prensa, pero en este caso no fue así.

La cantante de "Firework" permaneció durante varios segmentos del programa, en el que presenció varios bailes inspirados en sus videos y canciones, además, tuvo que participar en varios sketches realizados por los mismos presentadores de televisión.

Su aparición y sus reacciones faciales causaron una lluvia de memes donde cuestionaron si Katy Perry entendía el humor o si al menos había sido informada que su visita en el Ajusco tardaría tanto ya que en ocasiones parecía confundida.