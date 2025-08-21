No porque el aeropuerto de Orlando, Florida, te permita llegar a uno de los parques más famosos del mundo, Walt Disney World, significa que sea un lugar tranquilo, en esta ocasión entre gritos y patadas llegó el caos.

De acuerdo con el video compartido por el medio New York Post, este miércoles en dicha terminal aérea una mujer se encolerizó tras perder tres vuelos por lo que agredió al personal de la aerolínea Southwesth.

La señora que cargaba su mochila en la espalda empezó a insultar y a gritarle a uno de los trabajadores e incluso lo persiguió en la sala de espera con la finalidad de confrontarlo.

A su vez, manoteó el mostrador, destrozó una computadora que estaba en la recepción y otra la tiro al piso, ante el asombro del resto de los pasajeros que se encontraban en la sala esperando su vuelo.

El hombre intentó de alejarse de la señora, pero esta insistía en acercarse. Ningún otro empleado intervino en la pelea pese a que estaban como observadores.

Durante la agresión la mujer volteó a contestar a un el comentario de un testigo en el que aseguraba que sí era necesario a la policía.

VIDEO. MUJER ENFURECE CONTRA PERSONAL AÉREO

🇺🇸 | En el aeropuerto de Orlando, una pasajera furiosa atacó a un empleado de Southwest Airlines tras perder tres vuelos seguidos: lo pateó y destrozó la computadora del mostrador ante decenas de testigos.pic.twitter.com/iyjbzuHdHQ — UHN Plus (@UHN_Plus) August 20, 2025

Tras minutos de caos en el aeropuerto de Orlando, varios medios estadounidenses informaron que finalmente la policía local arrestó a la pasajera, quien podría enfrentar cargos por agresión, resistencia a la autoridad y daños criminales.

Hasta el momento, Southwesth Airlines no ha emitido alguna postura sobre este ataque contra su empleado.

El asombro por este ataque también llegó a las redes donde cientos de cibernautas cuestionaron porque el personal de seguridad de la terminal aérea no había intervenido para controlar la situación.