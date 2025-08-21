TE RECOMENDAMOS

ExRBD denuncia robo en el AICM: le abrieron las maletas y robaron los regalos para sus hijos; "me da un coraje enorme"

ExRBD denuncia robo en el AICM: le abrieron las maletas y robaron los regalos para sus hijos; "me da un coraje enorme"

¿Cuánto cuesta viajar en avión? Cargos “ocultos” de los que debes estar alerta

¿Cuánto cuesta viajar en avión? Cargos “ocultos” de los que debes estar alerta

Lil Nas X hospitalizado por posible sobredosis tras enfrentamiento con la policía en Los Ángeles

Lil Nas X hospitalizado por posible sobredosis tras enfrentamiento con la policía en Los Ángeles

EU revisará 55 millones de visas por posibles violaciones: ¿podrías estar en riesgo de deportación?

EU revisará 55 millones de visas por posibles violaciones: ¿podrías estar en riesgo de deportación?

Alerta en el AICM: advierten demoras en vuelos este jueves por fuertes lluvias

Alerta en el AICM: advierten demoras en vuelos este jueves por fuertes lluvias

No porque el aeropuerto de Orlando,, te permita llegar a uno de los parques más famosos del mundo, Walt Disney World, significa que sea un lugar tranquilo, en esta ocasión entre gritos y patadas llegó el caos.

De acuerdo con el video compartido por el medio New York Post, este miércoles en dicha terminal aérea una mujer se encolerizó tras perder tres vuelos por lo que agredió al personal de la aerolínea Southwesth.

La señora que cargaba su mochila en la espalda empezó a insultar y a gritarle a uno de los trabajadores e incluso lo persiguió en la sala de espera con la finalidad de confrontarlo.

A su vez, manoteó el mostrador, destrozó una computadora que estaba en la recepción y otra la tiro al piso, ante el asombro del resto de los pasajeros que se encontraban en la sala esperando su vuelo.

El hombre intentó de alejarse de la señora, pero esta insistía en acercarse. Ningún otro empleado intervino en la pelea pese a que estaban como observadores.

Durante la agresión la mujer volteó a contestar a un el comentario de un testigo en el que aseguraba que sí era necesario a la policía.

VIDEO. MUJER ENFURECE CONTRA PERSONAL AÉREO

Tras minutos de caos en el varios medios estadounidenses informaron que finalmente la policía local arrestó a la pasajera, quien podría enfrentar cargos por agresión, resistencia a la autoridad y daños criminales.

Hasta el momento, Southwesth Airlines no ha emitido alguna postura sobre este ataque contra su empleado.

El asombro por este ataque también llegó a las redes donde cientos de cibernautas cuestionaron porque el personal de seguridad de la terminal aérea no había intervenido para controlar la situación.

Google News

TEMAS RELACIONADOS