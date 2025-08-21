El gobierno del presidente Donald Trump informó que está revisando a todas las más de 55 millones de personas con visas de Estados Unidos por posibles violaciones que puedan llevar a su deportación.

El Departamento de Estado señala que las visas que permiten a las personas permanecer en Estados Unidos son revocadas en cualquier momento si hay "indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista".