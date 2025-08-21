El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtió este jueves sobre posibles demoras en los vuelos por el pronóstico del clima que indica alta probabilidad de lluvias.

Autoridades del AICM emitieron un reporte informativo en X en el que detallaron que se los pasajeros que tengan programado abordar un avión deben estar en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus del vuelo de acuerdo al horario asignado.

Además, recomiendan "anticipar la llegada al aeropuerto. Para vuelos nacionales debes llegar dos horas antes y para internacionales tres horas".

Al arranque de esta semana, el AICM también advirtió a los pasajeros a tomar sus precauciones al constante cambio de clima que anteriormente ha causado daños en las calles aledañas a las terminales aéreas y hacer caso a las indicaciones de Protección Civil.

Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, debido a las lluvias atípicas en la Ciudad de México, el aeropuerto suspendió temporalmente los despegues y aterrizajes provocando que se desviaran 16 vuelos y se reportaran 120 demoras.

Esta suspensión temporal de operaciones afectó a 19 mil 500 pasajeros.

Además, las autoridades capitalinas registraron severas inundaciones y encharcamientos en las principales avenidas de la ciudad.

Cabe destacar que hasta el momento en las redes sociales de las aerolíneas que llegan al AICM no han emitido algún comunicado sobre este tema.

Recomendaciones en temporada de lluvias

Estas son las recomendaciones que comparte la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México para circular en la ciudad en esta temporada de lluvias