El último concierto de Katy Perry casi termina en tragedia luego de que la cantante sufriera un grave accidente en pleno show: en redes sociales se viralizó el video en el que se ve a la estrella del pop electrocutarse en el escenario. Sus fans mostraron su preocupación, ya que no es la primera vez que se presenta una falla técnica durante su gira “The Lifetimes Tour”.

La gira de Katy Perry está siendo duramente criticada pues en varios conciertos se han suscitado percances que han puesto en riesgo la vida de la cantante de 40 años. A mediados de julio, la intérprete de “Firework” casi cae de la estructura en forma de mariposa en la que estaba sentada, la cual se encontraba suspendida en el aire y se movió bruscamente ocasionando que Perry perdiera el equilibrio.

El último accidente que se reportó, en el cual Katy recibió una descarga eléctrica, fue durante su concierto en Carolina del Norte, Estados Unidos: el momento se produjo cuando la cantante subía a una estructura que la eleva sobre el público como si fuera un robot gigante.

En el momento de conectarse al sistema, Katy Perry recibió una sacudida repentina, de la cual se recuperó rápidamente y continuó con su show como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los fanáticos notaron inmediatamente que las cosas no estaban bien pues señalaron que la descarga eléctrica fue fuerte.

“Ella está haciendo demasiado en sus conciertos”, “Esto podría haber sido horrible y trágico”, “Dios mío, qué horror... ¿qué pudo haber causado esto?”, "¿Por qué esta gira sigue intentando acabar con ella?”, “Deberían llamarlo el Tour de la Última Vez, ya van varios accidentes”, reaccionaron los seguidores de la famosa en redes sociales.

Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

Pese a lo peligroso que resultó el accidente, sus fans aplaudieron y reaccionaron con admiración hacia la estrella ya que reconocieron que no detuvo el concierto y, al contrario, siguió adelante. Eso sí, muchos mostraron su preocupación por saber su estado de salud y si este percance tuvo consecuencias.

¿Cómo está Katy Perry tras electrocutarse en show en vivo?

Katy Perry se encuentra bien tras electrocutarse durante su show en Carolina del Norte, al menos así lo ha dejado en evidencia al continuar publicando contenido en sus redes sociales. Sin embargo, sus seguidores han comentados sus fotos y videos para preguntar sobre cómo se encuentra.