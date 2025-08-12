Recientemente se viralizó un video en el que muestra cómo una supuesta entrenadora de orcas, Jessica Radclifee, fue devorada por una de estas ballenas durante un show en un parque acuático.

De primera vista, el clip puede ser impactante y con ello, se puede engañar al ojo de lo que se está observando, pero ¿han pensando si es real lo que ven?.

En plena era de la inteligencia artificial (IA) es necesario ser cautos con los videos que consideramos reales.

¿De que trata el video viral de Tiktok de Jessica Radcliffee?

La grabación que se ha viralizado principalmente Tiktok muestra al público expectante observando al centro de una alberca en la que está una orca y su entrenadora parada en la punta del hocico del animal.

A la indicación de Jessica, la orca salta hacia arriba del agua y con ello también la entrenadora, pero en el instante al parecer la ballena la atrapa de sus piernas con los dientes y ambas se sumergen.

¿El video de la "orca asesina" es real?

De acuerdo con medios estadounidenses, el video fue analizado y no sólo se descubrió que las imágenes y sonidos fueron generadas con inteligencia artificial, sino también que la supuesta entrenadora no existe.

Cabe destacar que entre otros elementos para dudar inmediatamente de la veracidad del video es que no dan detalles del día del suceso, el nombre del parque acuático o datos de la presunta entrenadora.

Aunque entre las reacciones de la llamada "orca asesina" hay quienes destacan que es un video falso, otros celebran la posibilidad de que haya pasado el incidente en un espectáculo de este tipo ya que los animales están en cautiverio.

¿Cómo identificar un video hecho con IA?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky algunas recomendaciones para no caer en videos falsos o hechos con inteligencia artificial son: