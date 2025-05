Un video captado desde un helicóptero ha dejado sin palabras a millones de usuarios en redes sociales: muestra a lo que parece ser una anaconda gigante deslizándose por el río Amazonas, con una longitud que, según testigos, “rivaliza con un edificio de varios pisos”.

El supuesto metraje fue tomado desde un helicóptero en una zona remota de la selva sudamericana, y se volvió viral a través de diversas redes sociales

¿La anaconda gigante de las amazonas es real o fue hecho con inteligencia artificial?

La autenticidad del video fue puesta en duda por miles de usuarios en TikTok y X. Algunos argumentaban que los movimientos de la serpiente eran poco naturales, mientras que otros defendían que el comportamiento es coherente con el de las anacondas-

Ante la controversia, internautas recurrieron a Grok, el sistema de inteligencia artificial de X (antes Twitter), para verificar el contenido.

Es posible que el video muestre una anaconda grande, ya que descubrimientos recientes en el Amazonas confirman la existencia de anacondas gigantes, como la especie Eunectes akayima. La calidad del video apoya su autenticidad. Sin embargo, no está verificado por fuentes oficiales,… — Grok (@grok) May 10, 2025

Según sus resultados, el video no puede ser desmentido o ser categorizado como obra de la inteligencia artificial. Sin embargo, según reportes de especies científicos jamás se ha encontrado un espécimen de esa escala, que pareciera que tuviera decenas de metros de longitud, lo que se asemeja al mitológico basilisco.

¿Cuál es la especie más grande conocida de anaconda en el Amazonas?

Aunque la veracidad del video sigue generando debate, la ciencia ha confirmado la existencia de una especie de anaconda considerada la más grande del Amazonas y posiblemente del mundo: la anaconda verde del norte (Eunectes akayima).

Esta especie fue descubierta en 2024 por un equipo de la Universidad de Queensland, durante una expedición en la Amazonía ecuatoriana, guiados por los indígenas Waorani.

Según el líder de la misión, el biólogo Bryan Fry, algunos ejemplares observados medían más de 6.3 metros, pero se recogieron testimonios de serpientes que podrían alcanzar 7.5 metros de longitud y pesar hasta 500 kilogramos.

El descubrimiento fue realizado mientras se filmaba la serie de National Geographic “Pole to Pole with Will Smith”, y posteriormente confirmado con análisis genéticos que demostraron que esta nueva especie se separó evolutivamente hace casi 10 millones de años de la anaconda verde del sur.

Este hallazgo refuerza la importancia ecológica de estas serpientes como indicadores del estado de salud del ecosistema amazónico, actualmente amenazado por la deforestación, la expansión agrícola y el cambio climático.

Estas serpientes no son venenosas. Su técnica de caza es la constricción: se enrollan alrededor de su presa hasta asfixiarla. Se alimentan de peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos grandes, como ciervos y capibaras.