El nombre del actor Drake Bell fue tendencia en México la semana pasada luego de que la actriz Mariana Botas relatara dentro de La Casa de los Famosos que hace tiempo se besó con el cantante.

Ahora al arranque de esta semana, el protagonista de la serie de Nickelodeon "Drake y Josh" aparece como noticia principal en el medio estadounidense TMZ luego de que este lunes informaran que tuvieron acceso a su expediente de la solicitud de divorcio.

De acuerdo la publicación, la demanda fue presentada ante un juez del condado de Seminole, Florida, en la que Drake Bell argumentó que su matrimonio con su esposa Janet Von Schmelin estaba "irremediablemente roto".

Debido a que tiene un hijo llamado Wyat de cuatro años de edad, el intérprete de "Found a way" pidió llegar un acuerdo con Janet sobre el pago de manutención y una distribución equitativa de todos los bienes generados durante su vida en pareja.

Drake Bell también busca continuar participando activamente en la vida de Wyatt por lo que en la demanda de divorcio también pidió compartir las responsabilidades familiares.

Bell estuvo casado durante cuatro años con Janet, sin embargo, según los reportes de medios del espectáculo, la esposa fue quien solicitó su separación oficialmente en 2023.

A pesar de que Drake inicio su carrera en el espectáculo como actor infantil a la par también se convirtió en cantante, faceta que le permitió llegar al gusto del público mexicano presentándose, ya de adulto, en algunos programas de televisión y conciertos.

Cabe destacar que, sobre su supuesto encuentro con Mariana Botas, en entrevista con medios, el cantante inicialmente bromeó con el hecho para luego desmentir a la conductora del programa "Envinadas", donde una vez se presentó como invitado especial.