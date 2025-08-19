Escoger el nombre para un bebé que viene en camino o un recién nacido en ocasiones es un reto para los padres, pero en Colombia una pareja no se quebró la cabeza e inspirados en la inteligencia artificial de Open AI, la registró como Chat Yipiti Bastidas Guerra.

De acuerdo con medios locales, el registro de la bebé colombiana ocurrió el pasado viernes 15 de agosto en la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicado en el municipio de Cereté, Córdoba.

Señalaron que aunque en Colombia existen restricciones para el registro del nombre de los bebés, presuntamente, pese ante inusual elección, no hubo problemas para que la nueva identidad de la niña quedara asentada en su acta de nacimiento.

Pese a que este nombre llamó la atención mundial hasta el momento no se ha revelado el nombre de los papás de Chat Yipiti.

¿Cuáles son los requisitos que cumplieron los papás para registrarla como Chat Yipiti?

La Registraduría Nacional del Estado Civil indica que los padres deben presentar al recién nacido con menos de un mes de vida, además de que deben de cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar al menor que se va a registrar, acreditando su nacimiento con un documento antecedente

Los padres o quienes se presenten a realizar el trámite deberán identificarse y cumplir con los requisitos para acreditar el vínculo con el menor.

Medios colombianos destacaron que en otras ocasiones las autoridades colombianas han negado el registro de algunos nombres ante la posibilidad de que se pueda afectar la dignidad del menor en el futuro.