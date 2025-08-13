El multimillonario propietario de SpaceX, Tesla y X, Elon Musk, dice que piensa demandar a Apple por no incluir a X y su chatbot de inteligencia artificial Grok entre sus aplicaciones más recomendadas en la App Store.

En un mensaje en X el lunes por la noche, Musk escribió: "Hola @Apple App Store, ¿por qué te niegas a poner X o Grok en tu sección de 'Imprescindibles' cuando X es la aplicación de noticias número 1 en el mundo y Grok es la número 5 entre todas las aplicaciones? ¿Estás jugando a la política? ¿Qué pasa? Las mentes curiosas quieren saber."

Grok es propiedad de la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI.

Musk continuó diciendo que "Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo cual es una violación inequívoca de las leyes antimonopolio. xAI tomará acciones legales inmediatas".

No dio más detalles.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Apple defendió la equidad de su App Store.

“La App Store está diseñada para ser justa y libre de sesgos”, afirmó. "Destacamos miles de aplicaciones a través de gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos utilizando criterios objetivos. Nuestro objetivo es ofrecer un descubrimiento seguro para los usuarios y oportunidades valiosas para los desarrolladores, colaborando con muchos para aumentar la visibilidad de las aplicaciones en categorías que evolucionan rápidamente".

La empresa ha enfrentado varias acusaciones de violación de las leyes antimonopolio en los últimos años.

Un juez federal determinó recientemente que Apple violó una orden judicial en un caso antimonopolio presentado por Epic Games, el creador de Fortnite.

Los reguladores de la Unión Europea multaron a Apple con 500 millones de euros en abril por infringir las reglas de competencia al impedir que los creadores de aplicaciones dirigieran a los usuarios a opciones más baratas fuera de su App Store.

El año pasado, la UE multó al gigante tecnológico estadounidense con casi 2.000 millones de dólares por favorecer injustamente a su propio servicio de streaming de música al prohibir a rivales como Spotify informar a los usuarios sobre cómo podrían pagar suscripciones más baratas fuera de las aplicaciones de iPhone.

A primera hora del martes, la principal aplicación en la App Store de Apple era TikTok, seguida por Tinder, Duolingo, YouTube y Bumble. ChatGPT de OpenAI ocupaba el séptimo lugar.